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    Матич из-за травмы пропустит матчи со сборными Германии и Португалии

    Полузащитник сборной Сербии пропустит матчи международной паузы, сообщает пресс-служба национального футбольного союза.

    В заметке отсутствует информация о характере повреждения. Сказано, что 30-летний серб травмировался в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2, Кубок Англии), который состоялся 16-го марта.

    20-го марта команда Младена Крштаича сыграет товарищеский матчи с командой Германии в Вольфсбурге.

    24-го числа состоится встреча с португальцами в Лиссабоне в рамках отбора на Евро-2020.

    Источник: Официальный сайт Федерации футбола Сербии

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    19.03.2019 22:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      DiJock 20 марта 2019, 11:09

      Матич ведь серб. А, учитывая Ваш заголовок, получается, что будет играть против Германии, а после и своей сборной.

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