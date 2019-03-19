Матич из-за травмы пропустит матчи со сборными Германии и Португалии

Полузащитник сборной Сербии пропустит матчи международной паузы, сообщает пресс-служба национального футбольного союза.

В заметке отсутствует информация о характере повреждения. Сказано, что 30-летний серб травмировался в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2, Кубок Англии), который состоялся 16-го марта.

20-го марта команда Младена Крштаича сыграет товарищеский матчи с командой Германии в Вольфсбурге.

24-го числа состоится встреча с португальцами в Лиссабоне в рамках отбора на Евро-2020.