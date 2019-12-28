Calciomercato: «Милан» уверен, что подпишет в январе Матича и Тодибо

«Милан» в зимнее трансферное окно не намерен останавливаться на подписании контракта с бывшим форвардом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем. Итальянцы намерены заполучить еще двух игроков.

Как пишет Calciomercato, «Милан» планирует купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича и защитника «Барселоны» Жана-Клера Тодибо. В клубе уверены, что смогут осуществить трансферы.