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    Calciomercato: «Милан» уверен, что подпишет в январе Матича и Тодибо

    «Милан» в зимнее трансферное окно не намерен останавливаться на подписании контракта с бывшим форвардом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем. Итальянцы намерены заполучить еще двух игроков.

    Как пишет Calciomercato, «Милан» планирует купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича и защитника «Барселоны» Жана-Клера Тодибо. В клубе уверены, что смогут осуществить трансферы.

    • Тодибо ранее отказал «Милану».
    • В текущем сезоне Тодибо провел за «Барсу» всего три неполных матча.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    28.12.2019 22:45
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