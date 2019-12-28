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  • Calciomercato: «Милан» уверен, что подпишет в январе Матича и Тодибо

Calciomercato: «Милан» уверен, что подпишет в январе Матича и Тодибо

28 декабря 2019, 22:45

«Милан» в зимнее трансферное окно не намерен останавливаться на подписании контракта с бывшим форвардом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем. Итальянцы намерены заполучить еще двух игроков.

Как пишет Calciomercato, «Милан» планирует купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича и защитника «Барселоны» Жана-Клера Тодибо. В клубе уверены, что смогут осуществить трансферы.

  • Тодибо ранее отказал «Милану».
  • В текущем сезоне Тодибо провел за «Барсу» всего три неполных матча.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Милан Манчестер Юнайтед Барселона Матич Неманья Тодибо Жан-Клер
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