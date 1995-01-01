Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Корнеев: «Зенит» пытался договориться с Суаресом, Дибалой, Игуаином. Они были готовы ехать в Россию»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, что в период его работы клуб вел переговоры со многими топ-футболистами. По его словам, сделки не состоялись не по причине нежелания игроков переезжать в Россию.

    51-летний россиянин занимал должность гендиректора петербуржцев с 2010-го по 2012 год.

    – Вы занимались селекционной работой. Сложно было мотивировать серьезных игроков переехать в чемпионат России?

    – Если мы говорим о топовых игроках или о потенциально топовых, то в определенный момент переговоров финансовая составляющая играла большую роль. Однако практика показывала, что в Питер хотят ехать практически все. Все знают о возможностях клуба «Зенит», его амбициях, Петербург – прекрасный город. Если игрок хочет расти, подняться в трансферной цене, с такими футболистами можно было договариваться.

    – А с кем не удалось договориться?

    – Я могу назвать лишь несколько фамилий: Луис Суарес, Матич, Оскар, Дибала. Они были молодые на тот момент. Причины, по которым они не оказались в «Зените», – разные. Даже рассматривали Игуаина. Просто сделка оказалась слишком дорогой для того времени. Это не было связано с их нежеланием ехать в Россию. Если такое происходило, у меня и руководства клуба (мы были в постоянном контакте) сразу же закрадывалось сомнение: а нужен ли такой игрок, что его надо сильно убеждать? И недопустимо, когда, учитывая положение «Зенита», нам начинали выкручивать руки.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:56
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3915

      GoldPlayFIFARus9 36 минут назад

      Я бы лучше всё таки на их месте пытался купить Месси и КР, чтобы наконец-то они поиграли друг за друга,а не против друг друга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил 38 минут назад

      Надеюсь в это трансферное окно будут отличные покупки, на подобии выше перечисленных игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5783

      Eddyson 55 минут назад

      "И недопустимо, когда, учитывая положение «Зенита», нам начинали выкручивать руки."
      ----------
      Беременные они там, что ль?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Tyler_Stark 1 час назад

      Чем-то Венгера напоминает

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru