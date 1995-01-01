Корнеев: «Зенит» пытался договориться с Суаресом, Дибалой, Игуаином. Они были готовы ехать в Россию»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, что в период его работы клуб вел переговоры со многими топ-футболистами. По его словам, сделки не состоялись не по причине нежелания игроков переезжать в Россию.

51-летний россиянин занимал должность гендиректора петербуржцев с 2010-го по 2012 год.

– Вы занимались селекционной работой. Сложно было мотивировать серьезных игроков переехать в чемпионат России?

– Если мы говорим о топовых игроках или о потенциально топовых, то в определенный момент переговоров финансовая составляющая играла большую роль. Однако практика показывала, что в Питер хотят ехать практически все. Все знают о возможностях клуба «Зенит», его амбициях, Петербург – прекрасный город. Если игрок хочет расти, подняться в трансферной цене, с такими футболистами можно было договариваться.

– А с кем не удалось договориться?

– Я могу назвать лишь несколько фамилий: Луис Суарес, Матич, Оскар, Дибала. Они были молодые на тот момент. Причины, по которым они не оказались в «Зените», – разные. Даже рассматривали Игуаина. Просто сделка оказалась слишком дорогой для того времени. Это не было связано с их нежеланием ехать в Россию. Если такое происходило, у меня и руководства клуба (мы были в постоянном контакте) сразу же закрадывалось сомнение: а нужен ли такой игрок, что его надо сильно убеждать? И недопустимо, когда, учитывая положение «Зенита», нам начинали выкручивать руки.