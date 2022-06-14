Моуринью – одна из причин, по которой Матич перешел в «Рому»

Полузащитник Неманья Матич прокомментировал переход в «Рому» на правах свободного агента.

«Рома» — большой клуб с потрясающими болельщиками и тренером Жозе Моуринью, которого я хорошо знаю. Поэтому решение о переходе я принял незамедлительно.

Надеюсь, что, работая вместе, мы сможем добиться чего-то великого», – сказал Матич.