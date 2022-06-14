Моуринью – одна из причин, по которой Матич перешел в «Рому»

Полузащитник Неманья Матич прокомментировал переход в «Рому» на правах свободного агента.
«Рома» — большой клуб с потрясающими болельщиками и тренером Жозе Моуринью, которого я хорошо знаю. Поэтому решение о переходе я принял незамедлительно.
Надеюсь, что, работая вместе, мы сможем добиться чего-то великого», – сказал Матич.
- Матич выступал за «МЮ» с 2017 года.
- За 5 сезонов он провел 189 матчей, забил 4 гола и сделал 11 ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.
Источник: сайт «Ромы»