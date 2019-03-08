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    Марсьяль восстановился от травмы и сможет сыграть с «Арсеналом» 

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», рассказал о состоянии травмированных игроков. В воскресенье «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в матче 30-го тура АПЛ

    • Форвард Антони Марсьяль получил травму 12 февраля в матче 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ».
    • Полузащитник Андер Эррера травмировался 24 февраля в матче АПЛ с «Ливерпулем», а хавбек Наманья Матич – на тренировке перед этой встречей.

    «Марсьяль будет готов. Надеюсь, Матич и Эррера тоже. Им нужно еще пару дней потренироваться с командой. Они проделали хорошую восстановительную работу», – сказал Сульшер.

    • Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 10 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.
    • «МЮ» занимает четвертое место в таблице с 58 очками.
    • «Арсенал» идет строчкой ниже с 57 очками.

    Источник: Sky Sports

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    08.03.2019 19:15
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