Марсьяль восстановился от травмы и сможет сыграть с «Арсеналом» 

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», рассказал о состоянии травмированных игроков. В воскресенье «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в матче 30-го тура АПЛ

Форвард Антони Марсьяль получил травму 12 февраля в матче 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ».

получил травму 12 февраля в матче 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ». Полузащитник Андер Эррера травмировался 24 февраля в матче АПЛ с «Ливерпулем», а хавбек Наманья Матич – на тренировке перед этой встречей.

«Марсьяль будет готов. Надеюсь, Матич и Эррера тоже. Им нужно еще пару дней потренироваться с командой. Они проделали хорошую восстановительную работу», – сказал Сульшер.