Марсьяль восстановился от травмы и сможет сыграть с «Арсеналом» 

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», рассказал о состоянии травмированных игроков. В воскресенье «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в матче 30-го тура АПЛ
- Форвард Антони Марсьяль получил травму 12 февраля в матче 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ».
- Полузащитник Андер Эррера травмировался 24 февраля в матче АПЛ с «Ливерпулем», а хавбек Наманья Матич – на тренировке перед этой встречей.
«Марсьяль будет готов. Надеюсь, Матич и Эррера тоже. Им нужно еще пару дней потренироваться с командой. Они проделали хорошую восстановительную работу», – сказал Сульшер.
- Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 10 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.
- «МЮ» занимает четвертое место в таблице с 58 очками.
- «Арсенал» идет строчкой ниже с 57 очками.