Моуринью в третий раз подписал Матича. Он покупал серба в «Челси» и «МЮ»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подписал полузащитника Неманью Матича в свой клуб в третий раз за карьеру.

В 2014 году Моуринью, возглавлявший «Челси», купил серба у «Бенфики» за 27 миллионов евро. Спустя три года он приобрел футболиста в «МЮ» за 35 миллионов евро.

Сейчас Матич перешел в «Рому» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Контракт с сербом рассчитан до 30 июня 2023 года.