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    ESPN: «Интер» предложит «МЮ» Наингголана с доплатой в обмен на Матича

    Этим летом «Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен футболистами, сообщает ESPN.

    По информации источника, миланский клуб заинтересован в полузащитнике Неманье Матиче, и готов предложить за него 10 миллионов фунтов и полузащитника Раджу Наингголана.

    Сербский хавбек намерен обсудить свое будущее с главным тренером «МЮ» Уле-Гуннаром Сульшером, чтобы понять, какая роль ему отводится в следующем сезоне.

    • Рыночная стоимость Матича – 30 миллионов евро, а Наингголана – 28 миллионов.
    • «Интер» претендует на еще одного игрока «Юнайтед» – нападающего Ромелу Лукаку.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      Shotlandets86 33 минуты назад

      Зачем Интеру ещё один опорник? Есть Брозович, Гальярдини, Весино. Матич сдулся, а Раджа адаптирован, да и забивает куда чаще.

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