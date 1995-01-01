ESPN: «Интер» предложит «МЮ» Наингголана с доплатой в обмен на Матича

Зачем Интеру ещё один опорник? Есть Брозович, Гальярдини, Весино. Матич сдулся, а Раджа адаптирован, да и забивает куда чаще.
Этим летом «Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен футболистами, сообщает ESPN.
По информации источника, миланский клуб заинтересован в полузащитнике Неманье Матиче, и готов предложить за него 10 миллионов фунтов и полузащитника Раджу Наингголана.
Сербский хавбек намерен обсудить свое будущее с главным тренером «МЮ» Уле-Гуннаром Сульшером, чтобы понять, какая роль ему отводится в следующем сезоне.
- Рыночная стоимость Матича – 30 миллионов евро, а Наингголана – 28 миллионов.
- «Интер» претендует на еще одного игрока «Юнайтед» – нападающего Ромелу Лукаку.