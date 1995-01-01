ESPN: «Интер» предложит «МЮ» Наингголана с доплатой в обмен на Матича

Этим летом «Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен футболистами, сообщает ESPN.

По информации источника, миланский клуб заинтересован в полузащитнике Неманье Матиче, и готов предложить за него 10 миллионов фунтов и полузащитника Раджу Наингголана.

Сербский хавбек намерен обсудить свое будущее с главным тренером «МЮ» Уле-Гуннаром Сульшером, чтобы понять, какая роль ему отводится в следующем сезоне.