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Серия А 2026/2027
Команды
Сассуоло
Неманья Матич
Статистика
€ 1,60 млн
Неманья Матич - статистика
Сассуоло
1 августа 1988 (38)
#18 | Полузащитник
194 см | 86 кг
Сербия | Словакия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Монца
2 : 1
18.09.2026
Сассуоло
1' - 64'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
1' - 90'
65'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
1' - 80'
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
2 : 1
29.08.2026
Торино
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
2 : 1
23.08.2026
Сассуоло
1' - 74'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
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Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
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Англия. Премьер-Лига 2013/2014
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Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Португалия. Высшая лига 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Монца
2 : 1
18.09.2026
Сассуоло
1' - 64'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
1' - 90'
65'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
1' - 80'
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
2 : 1
29.08.2026
Торино
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
2 : 1
23.08.2026
Сассуоло
1' - 74'
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