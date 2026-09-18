Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Серия А 2025/2026 Лига Европы 2024/2025 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок УЕФА 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Англии 2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Португалия. Высшая лига 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Премьер-лига 2009/2010