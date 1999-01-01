Матич: «Де Хеа – великолепный парень и вратарь. Возможно, лучший игрок «Юнайтед» последних лет»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поговорил о вратаре команды Давиде Де Хеа. Серб согласен, что испанец в последней игре допустил ошибку.

«Я уверен, что ошибка в игре с «Челси» не повлияет на карьеру Де Хеа. Он один из лучших голкиперов в мире, и это будет продолжаться. Счастлив быть с ним в одной команде.

Де Хеа – великолепный парень и вратарь. Возможно, лучший игрок «Юнайтед» последних четырех-пяти лет. Он сфокусирован на работе, у него хороший характер. Хорошо, когда такие люди есть в раздевалке», – цитирует Матича Sky Sports.