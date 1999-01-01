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    Матич: «Де Хеа – великолепный парень и вратарь. Возможно, лучший игрок «Юнайтед» последних лет»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поговорил о вратаре команды Давиде Де Хеа. Серб согласен, что испанец в последней игре допустил ошибку.

    «Я уверен, что ошибка в игре с «Челси» не повлияет на карьеру Де Хеа. Он один из лучших голкиперов в мире, и это будет продолжаться. Счастлив быть с ним в одной команде.

    Де Хеа – великолепный парень и вратарь. Возможно, лучший игрок «Юнайтед» последних четырех-пяти лет. Он сфокусирован на работе, у него хороший характер. Хорошо, когда такие люди есть в раздевалке», – цитирует Матича Sky Sports.

    • В текущем сезоне Де Хеа провел 45 матчей, пропустил 60 голов.
    • На счету испанца десять сухих матчей в сезоне.
    • «Юнайтед» за два тура до окончания АПЛ идет в трех очках от зоны Лиги чемпионов.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 01:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +586

      MU-fanatic 58 минут назад

      Все по делу!!!при такой защите и игре команды в целом его ошибки минимальны!)

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