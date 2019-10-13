Журналист Скира: «Матич может перейти в «Интер» в январе»

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» ведут переговоры о трансфере полузащитника Неманьи Матича. По сведениям журналиста Николо Скиры, переход может состояться в январе.

«Матич может покинуть «Юнайтед» в январе. Антонио Конте знает игрока по работе в «Челси» и задумывается о нем. Переговоры идут», – информирует Скира.