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Журналист Скира: «Матич может перейти в «Интер» в январе»

13 октября 2019, 13:58

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» ведут переговоры о трансфере полузащитника Неманьи Матича. По сведениям журналиста Николо Скиры, переход может состояться в январе.

«Матич может покинуть «Юнайтед» в январе. Антонио Конте знает игрока по работе в «Челси» и задумывается о нем. Переговоры идут», – информирует Скира.

  • «Интер» интересовался Матичем летом.
  • Рыночная стоимость серба – 25 миллионов евро.
  • «Интер» в Серии А идет вторым.

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 47,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Интер Матич Неманья
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