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    Матич: «Я хочу показать Сульшеру, что он ошибся»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался по поводу тренерских решение Уле-Гуннара Сульшера.

    «Я работаю изо всех сил. Мы уважаем решение тренера. Я хочу показать ему, что он ошибся, и вернуться туда, где мое место.

    Нет проблем. Я сказал ему, что не согласен с ним, но это он определяет состав команды.

    Тренер должен собрать команду, которая сможет бороться за титул. Если он не побеждает, то это полностью его ответственность», – сказал Матич.

    • Матич перешел в «МЮ» из «Челси» в 2017 году.
    • В сезоне-2018/19 серб сыграл 28 матчей в АПЛ и забил один гол.
    • В текущем сезоне Матич еще не выходил на поле, оставаясь в запасе.
    • Из четырех матчей АПЛ в этом сезоне «МЮ» выиграл один.

    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14187

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      По-мужски, по-честному. А у нас Глушак никак мыльный сериал не может закончить, всё льёт и льёт.

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