Матич: «Я хочу показать Сульшеру, что он ошибся»

По-мужски, по-честному. А у нас Глушак никак мыльный сериал не может закончить, всё льёт и льёт.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался по поводу тренерских решение Уле-Гуннара Сульшера.
«Я работаю изо всех сил. Мы уважаем решение тренера. Я хочу показать ему, что он ошибся, и вернуться туда, где мое место.
Нет проблем. Я сказал ему, что не согласен с ним, но это он определяет состав команды.
Тренер должен собрать команду, которая сможет бороться за титул. Если он не побеждает, то это полностью его ответственность», – сказал Матич.
- Матич перешел в «МЮ» из «Челси» в 2017 году.
- В сезоне-2018/19 серб сыграл 28 матчей в АПЛ и забил один гол.
- В текущем сезоне Матич еще не выходил на поле, оставаясь в запасе.
- Из четырех матчей АПЛ в этом сезоне «МЮ» выиграл один.