Матич: «Я хочу показать Сульшеру, что он ошибся»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался по поводу тренерских решение Уле-Гуннара Сульшера.

«Я работаю изо всех сил. Мы уважаем решение тренера. Я хочу показать ему, что он ошибся, и вернуться туда, где мое место.

Нет проблем. Я сказал ему, что не согласен с ним, но это он определяет состав команды.

Тренер должен собрать команду, которая сможет бороться за титул. Если он не побеждает, то это полностью его ответственность», – сказал Матич.