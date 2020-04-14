Матич: «Роналду и Месси – два лучших игрока в истории»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич не смог ответить на вопрос, кто лучше – нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду или форвард «Барселоны» Лионель Месси.

«Если вы спросите моего сына, то он скажет, что Роналду – лучший. Они с Месси разные. Конечно, у Криштиану есть талант. Но по большей части своих успехов он добился упорным трудом. У Месси есть талант. Я не говорю, что он не работает. Очевидно, что он работает. Но они разные.

Мне сложно сказать, кто из них сильнее. В течение последних 15 лет это два лучших игрока мира. Кто-то выберет Месси, кто-то – Роналду.

Я считаю, что они играли на одинаковом уровне на протяжении 15 лет. То, что они делают, восхитительно – им удается держать уровень столько лет. Очень сложно быть лучшим так долго. Я не знаю, кто из них лучше, но, пожалуй, это два лучших игрока в истории», – сказал Матич.