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Даниэле Конти
Статистика
Даниэле Конти - статистика
Завершил карьеру
9 января 1979 (47)
#5 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
18
1
0
10
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
17.05.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1 : 1
09.05.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кьево
1 : 0
29.04.2015
Кальяри
46' - 90'
61'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 3
26.04.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
0 : 3
19.04.2015
Наполи
1' - 90'
44'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 0
11.04.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
1 : 3
04.04.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
3 : 1
21.03.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 1
14.03.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
01.03.2015
Верона
1' - 90'
90'
54'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 2
23.02.2015
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 1
15.02.2015
Кальяри
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
08.02.2015
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
2 : 1
01.02.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
24.01.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
2 : 2
18.01.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
5 : 0
06.01.2015
Кальяри
1' - 26'
18'
26'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 3
18.12.2014
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 0
14.12.2014
Кальяри
1' - 90'
47'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
0 : 2
08.12.2014
Кьево
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
0 : 4
30.11.2014
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 1
09.11.2014
Дженоа
1' - 90'
39'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 2
03.11.2014
Кальяри
1' - 90'
68'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
1 : 1
29.10.2014
Милан
1' - 72'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 2
19.10.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
1 : 2
24.09.2014
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 0
21.09.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 2
14.09.2014
Аталанта
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
1 : 1
31.08.2014
Кальяри
1' - 90'
75'
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