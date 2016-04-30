Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кагишо Дикгакой - статистика

Завершил карьеру
24 ноября 1984 (41)
#15 | Полузащитник
180 см | 74 кг
ЮАР
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
23
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
30.04.2016
Кардифф
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Кардифф
2 : 1
23.04.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Брентфорд
2 : 1
19.04.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Кардифф
0 : 0
16.04.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Фулхэм
2 : 1
09.04.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бернли
0 : 0
05.04.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Кардифф
2 : 1
02.04.2016
Дерби Каунти
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Рединг
1 : 1
19.03.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Кардифф
1 : 0
12.03.2016
Ипсвич Таун
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Кардифф
0 : 2
08.03.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бристоль Сити
0 : 2
05.03.2016
Кардифф
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Кардифф
2 : 1
27.02.2016
Престон
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Мидлсбро
3 : 1
23.02.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Кардифф
4 : 1
20.02.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Чарльтон
0 : 0
13.02.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Кардифф
0 : 0
06.02.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 3
30.01.2016
Кардифф
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Кардифф
2 : 2
23.01.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вулверхэмптон
1 : 3
16.01.2016
Кардифф
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Кардифф
1 : 0
02.01.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
26.12.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
2 : 3
05.12.2015
Кардифф
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.11.2015
Кардифф
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Кардифф
2 : 0
07.11.2015
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Кардифф
0 : 0
26.10.2015
Бристоль Сити
1' - 51'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
20.10.2015
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Престон
0 : 0
17.10.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брайтон
1 : 1
03.10.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Кардифф
2 : 1
26.09.2015
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ротерхэм
2 : 1
19.09.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Кардифф
0 : 2
15.09.2015
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
2 : 0
12.09.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
29.08.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
2 : 0
22.08.2015
Вулверхэмптон
1' - 90'
60'
28'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Блэкберн
1 : 1
18.08.2015
Кардифф
1' - 74'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.08.2015
Кардифф
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Кардифф
1 : 1
08.08.2015
Фулхэм
1' - 77'
Главные новости
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
15
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
5
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+