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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Кардифф
Мидлсбро - Кардифф: обзор матча 23 февраля 2016
Мидлсбро
23.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
3 : 1
Завершен
Кардифф
25'
М. Коннолли (АГ)
64'
Г. Рамирес
83'
Д. Наджент
20'
Фабио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Кардифф
Замена
Ж. де Сар
️️️️
Г. Лидбиттер
90'
84'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Л. Иммерс
Замена
К. Стуани
️️️️
Г. Рамирес
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Наджент
Пас отдал
А. Адома
83'
82'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
С. О'Кифи
Пенальти не реализован!
Г. Лидбиттер
81'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Роудс
75'
73'
Замена
С. Амеоби
️️️️
П. Уиттингем
ГОЛ! 2:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
Д. Роудс
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Коннолли
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
Фабио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Мидлсбро
22
Михаэль Агацци
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
3-4-1-2
1
Константопулос
32
Фрэнд
23
Фрай
26
Калас
7
Лидбиттер
37
Адома
19
Даунинг
28
Форшоу
11
Рамирес
29
Роудс
10
Нсуе
4-4-1-1
1
Маршалл
2
Фабио
16
Коннолли
5
Экюэль-Манга
2
Мэлони
7
О'Кифи
32
Роллс
7
Уиттингем
13
Пилкингтон
10
Лоуренс
10
Иммерс
7
Лидбиттер
4
де Сар
4
де Сар
7
Лидбиттер
11
Рамирес
7
Стуани
7
Стуани
11
Рамирес
29
Роудс
35
Наджент
35
Наджент
29
Роудс
7
О'Кифи
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
7
О'Кифи
7
Уиттингем
10
Амеоби
10
Амеоби
7
Уиттингем
10
Иммерс
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Иммерс
Остались в запасе
Мидлсбро
Кардифф
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
21
Саймон Мур
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Мидлсбро - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Тревор Кеттл
(Беркшир)
Стадион:
Риверсайд
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