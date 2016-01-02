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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Блэкберн
Кардифф - Блэкберн: обзор матча 02 января 2016
Кардифф
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
58'
Д. Мэйсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Блэкберн
Замена
С. Амеоби
️️️️
Т. Уотт
87'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
Д. Мэйсон
80'
Замена
Фабио
️️️️
Л. Пелтье
77'
70'
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
Л. Улльямсон
62'
Желтая карточка
Ш. Даффи
Желтая карточка
Д. Роллс
62'
59'
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Б. Койта
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэйсон
58'
39'
Желтая карточка
Х. Акпан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Маркус Ольссон
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
16
Коннолли
2
Мэлони
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
5
Гуннарссон
13
Пилкингтон
12
Нун
32
Роллс
20
Мэйсон
32
Уотт
2-4-1-3
23
Стил
25
Даффи
4
Хэнли
10
Маршалл
7
Улльямсон
21
Акпан
29
Ольссон
10
Лоуренс
32
Конвэй
29
Роудс
55
Койта
21
Пелтье
2
Фабио
2
Фабио
21
Пелтье
20
Мэйсон
7
О'Кифи
7
О'Кифи
20
Мэйсон
32
Уотт
10
Амеоби
10
Амеоби
32
Уотт
7
Улльямсон
26
Ленихэн
26
Ленихэн
7
Улльямсон
55
Койта
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
55
Койта
Остались в запасе
Кардифф
Блэкберн
21
Саймон Мур
ВР
7
Питер Уиттингем
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
7
Питер Уиттингем
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Кардифф - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Кардифф Сити
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