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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Рединг
Кардифф - Рединг: обзор матча 07 ноября 2015
Кардифф
07.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 0
Завершен
Рединг
44'
К. Джонс
53'
М. Коннолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Рединг
90'
+5
Желтая карточка
Д. Уильямс
Желтая карточка
Ш. Моррисон
88'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
Э. Пилкингтон
87'
Замена
И. Саади
️️️️
К. Джонс
77'
76'
Замена
П. Уртадо
️️️️
М. Выдра
Желтая карточка
Л. Пелтье
75'
64'
Замена
Р. Либурд
️️️️
О. Джон
64'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Алекс
Замена
С. Амеоби
️️️️
Д. Мэйсон
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Коннолли
Пас отдал
Д. Роллс
53'
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Роллс
44'
Желтая карточка
К. Нун
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
8
Алекс
АП
70
Орланду Са
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
41
Роуэн Либурд
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
2
Мэлони
23
Моррисон
21
Пелтье
16
Коннолли
13
Пилкингтон
12
Нун
32
Роллс
5
Гуннарссон
20
Мэйсон
9
Джонс
4-1-1-4
26
Аль-Хабси
6
Гектор
3
Тэйлор
35
Фердинанд
2
Гантер
10
Норвуд
8
Алекс
9
Блекмэн
15
Джон
11
Выдра
70
Са
13
Пилкингтон
7
О'Кифи
7
О'Кифи
13
Пилкингтон
20
Мэйсон
10
Амеоби
10
Амеоби
20
Мэйсон
9
Джонс
9
Саади
9
Саади
9
Джонс
15
Джон
41
Либурд
41
Либурд
15
Джон
8
Алекс
19
Уильямс
19
Уильямс
8
Алекс
11
Выдра
16
Уртадо
16
Уртадо
11
Выдра
Остались в запасе
Кардифф
Рединг
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Кардифф - Рединг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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