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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Кардифф
Дерби Каунти - Кардифф: обзор матча 21 ноября 2015
Дерби Каунти
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
55'
Д. Торне
76'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Кардифф
Замена
К. Бэйрд
️️️️
С. Кристи
82'
78'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
П. Уиттингем
77'
Желтая карточка
М. Коннолли
76'
Желтая карточка
К. Нун
ГОЛ! 2:0!
А. Вайманн
76'
72'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
К. Дикгакой
Замена
Д. Расселл
️️️️
Т. Инс
71'
Замена
К. Брайсон
️️️️
Д. Баттерфилд
71'
63'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Д. Мэйсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Торне
Пас отдал
К. Мартин
55'
Желтая карточка
Б. Джонсон
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-2
33
Карсон
3
Уорнок
36
Кио
5
Шекелл
29
Кристи
10
Инс
19
Баттерфилд
4
Джонсон
34
Торне
18
Вайманн
18
Мартин
4-4-2
1
Маршалл
2
Мэлони
16
Коннолли
23
Моррисон
21
Пелтье
12
Нун
32
Роллс
7
Уиттингем
15
Дикгакой
9
Джонс
20
Мэйсон
29
Кристи
22
Бэйрд
22
Бэйрд
29
Кристи
19
Баттерфилд
7
Брайсон
7
Брайсон
19
Баттерфилд
10
Инс
77
Расселл
77
Расселл
10
Инс
7
Уиттингем
10
Кеннеди
10
Кеннеди
7
Уиттингем
15
Дикгакой
7
О'Кифи
7
О'Кифи
15
Дикгакой
20
Мэйсон
10
Амеоби
10
Амеоби
20
Мэйсон
Остались в запасе
Дерби Каунти
Кардифф
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Дерби Каунти - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Эдди Илдертон
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
Прайд Парк
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