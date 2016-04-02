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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Дерби Каунти
Кардифф - Дерби Каунти: обзор матча 02 апреля 2016
Кардифф
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
37'
Б. Экюэль-Манга
68'
С. О'Кифи
49'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Дерби Каунти
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
К. Нун
90'
+1
Замена
К. Дикгакой
️️️️
С. О'Кифи
88'
82'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Д. Баттерфилд
Желтая карточка
П. Уиттингем
80'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
Э. Пилкингтон
78'
76'
Замена
Д. Расселл
️️️️
Д. Торне
ГОЛ! 2:1!
С. О'Кифи
Пас отдал
Ш. Моррисон
68'
49'
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
Пас отдал
М. Ольссон
45'
+2
Желтая карточка
Д. Шекелл
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Б. Экюэль-Манга
Пас отдал
П. Уиттингем
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
4-5-1
1
Маршалл
5
Экюэль-Манга
2
Мэлони
23
Моррисон
21
Пелтье
7
О'Кифи
7
Уиттингем
13
Пилкингтон
32
Роллс
12
Нун
10
Иммерс
2-5-1-1
33
Карсон
5
Шекелл
36
Кио
34
Торне
19
Баттерфилд
4
Джонсон
10
Инс
7
Брайсон
29
Ольссон
18
Мартин
12
Нун
10
Лоуренс
10
Лоуренс
12
Нун
7
О'Кифи
15
Дикгакой
15
Дикгакой
7
О'Кифи
13
Пилкингтон
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
13
Пилкингтон
34
Торне
77
Расселл
77
Расселл
34
Торне
19
Баттерфилд
9
Блекмэн
9
Блекмэн
19
Баттерфилд
Остались в запасе
Кардифф
Дерби Каунти
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Даррен Уоссол
Статистика матча Кардифф - Дерби Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Кардифф Сити
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