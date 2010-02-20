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    Джимми Жуан - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Джимми
    Фамилия Жуан
    Команда Гренобль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июня 1983 (39 лет)
    Рост 189
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гренобль 18 1 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2010 82' -90' Марсель (Марсель) 2:0 Гренобль (Гренобль)
    05.05.2010 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:1 Гренобль (Гренобль)
    27.04.2010 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 4:0 ПСЖ (Париж)
    10.04.2010 1' -90' Тулуза (Тулуза) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    03.04.2010 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    20.03.2010 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 0:0 Монако (Монако)
    14.03.2010 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    07.03.2010 75' -90' Гренобль (Гренобль) 1:1 Ле Ман (Ле Ман)
    27.02.2010 86' -90' Нанси (Нанси) 0:2 Гренобль (Гренобль)
    20.02.2010 1' -71' Гренобль (Гренобль) 0:1 Валансьен (Валансьен)
    06.02.2010 85' -90' Гренобль (Гренобль) 5:0 Осер (Осер)
    30.01.2010 1' -59' Ренн (Ренн) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    20.01.2010 1' -47' Гренобль (Гренобль) 1:3 Бордо (Бордо)
    2' 47'
    16.01.2010 1' -63' Гренобль (Гренобль) 1:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    23.12.2009 75' -90' ПСЖ (Париж) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    19.12.2009 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 1:1 Ницца (Ницца)
    16.12.2009 1' -90' Ле Ман (Ле Ман) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    66'
    13.12.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    28.11.2009 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:2 Гренобль (Гренобль)
    71'
    21.11.2009 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:1 Лион (Лион)
    60'
    07.11.2009 1' -90' Монако (Монако) 0:0 Гренобль (Гренобль)
    36'
    31.10.2009 1' -90' Гренобль (Гренобль) 0:2 Лилль (Лилль)
    24.10.2009 23' -90' Гренобль (Гренобль) 1:2 Нанси (Нанси)
    44'
    17.10.2009 84' -90' Валансьен (Валансьен) 2:0 Гренобль (Гренобль)
    03.10.2009 1' -82' Гренобль (Гренобль) 2:3 Монпелье (Монпелье)
    26.09.2009 Был в запасе Осер (Осер) 2:0 Гренобль (Гренобль)
    19.09.2009 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 0:4 Ренн (Ренн)
    12.09.2009 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    23.08.2009 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 1:2 Ланс (Ланс)
    16.08.2009 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:1 Гренобль (Гренобль)
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