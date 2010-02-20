Джимми Жуан - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Джимми
|Фамилия
|Жуан
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Имя
|Джимми
|Фамилия
|Жуан
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гренобль
|18
|1
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2010
|82' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Гренобль (Гренобль)
|05.05.2010
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Гренобль (Гренобль)
|27.04.2010
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|4:0
|ПСЖ (Париж)
|10.04.2010
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|03.04.2010
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|20.03.2010
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|0:0
|Монако (Монако)
|14.03.2010
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|07.03.2010
|75' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:1
|Ле Ман (Ле Ман)
|27.02.2010
|86' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Гренобль (Гренобль)
|20.02.2010
|1' -71'
|Гренобль (Гренобль)
|0:1
|Валансьен (Валансьен)
|06.02.2010
|85' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|5:0
|Осер (Осер)
|30.01.2010
|1' -59'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|20.01.2010
|1' -47'
|Гренобль (Гренобль)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|2' 47'
|16.01.2010
|1' -63'
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|23.12.2009
|75' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|19.12.2009
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|16.12.2009
|1' -90'
|Ле Ман (Ле Ман)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|66'
|13.12.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|28.11.2009
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Гренобль (Гренобль)
|71'
|21.11.2009
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:1
|Лион (Лион)
|60'
|07.11.2009
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Гренобль (Гренобль)
|36'
|31.10.2009
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|24.10.2009
|23' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Нанси (Нанси)
|44'
|17.10.2009
|84' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|2:0
|Гренобль (Гренобль)
|03.10.2009
|1' -82'
|Гренобль (Гренобль)
|2:3
|Монпелье (Монпелье)
|26.09.2009
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:0
|Гренобль (Гренобль)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|0:4
|Ренн (Ренн)
|12.09.2009
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|23.08.2009
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|16.08.2009
|Был в запасе
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|2:1
|Гренобль (Гренобль)