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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Гренобль
Марсель - Гренобль: обзор матча 15 мая 2010
Марсель
15.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 0
Завершен
Гренобль
41'
М. Ньянг (П)
90'
А. Бен Арфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Гренобль
ГОЛ! 2:0!
А. Бен Арфа
Замена
Д. Жуан
️️️️
Н. Дьез
Замена
Т. Тайво
️️️️
Г. Хайнце
Замена
Б. Коне
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Х. Сианси
Желтая карточка
Д. Манфруа
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Гонсалес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ньянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
4
Франсуа Маро
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Марсель
1
Руди Риу
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
20
Шо Ито
ЦФ
2-1-4-2-1
16
Андраде
20
Диавара
5
Хайнце
77
Каборе
25
Мбиа
8
Шейру
22
Сиссе
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
76
Ньянг
3-2-3-2
40
Ле Кром
5
Робен
15
Рендулич
4
Маро
25
Сианси
29
Манфруа
7
Дьез
10
Бурабиа
15
Ромао
28
Любоя
17
Акрур
5
Хайнце
0
Тайво
0
Тайво
5
Хайнце
27
Гонсалес
7
Абриэль
7
Абриэль
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
14
Коне
14
Коне
28
Вальбуэна
7
Дьез
21
Жуан
21
Жуан
7
Дьез
Остались в запасе
Марсель
Гренобль
1
Руди Риу
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
20
Шо Ито
ЦФ
1
Брис Мобле
ВР
20
Джонатан Тинан
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Остались в запасе
20
Шо Ито
ЦФ
1
Брис Мобле
ВР
20
Джонатан Тинан
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Марсель - Гренобль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Велодром
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