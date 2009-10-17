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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Гренобль
Валансьен - Гренобль: обзор матча 17 октября 2009
Валансьен
17.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
Гренобль
18'
М. Самасса
24'
Ф. Бен Халфаллах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Гренобль
Желтая карточка
М. Кучукович
Замена
Д. Жуан
️️️️
Л. Батльес
Замена
Г. Бонг
️️️️
Г. Данич
Пенальти не реализован!
М. Самасса
Замена
М. Кучукович
️️️️
Д. Любоя
Замена
Ж. Саез
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
Замена
П. Бойя
️️️️
Д. Манфруа
Желтая карточка
Д. Дюкортью
Желтая карточка
Д. Мацуи
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бен Халфаллах
ГОЛ! 1:0!
М. Самасса
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
18
Лоран Маке
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
29
Мустафа Кучукович
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
4-4-2
16
Нди-Ассембе
6
Дюкортью
3
Абардонадо
4
Бишевац
29
Тьене
8
Бен Халфаллах
15
Санчес
6
Гомис
28
Данич
16
Самасса
28
Пужоль
4-4-2
40
Ле Кром
2
Куртуа
23
Соже
12
Цесар
29
Манфруа
28
Мацуи
10
Батльес
15
Ромао
7
Дьез
28
Любоя
17
Акрур
28
Данич
13
Бонг
13
Бонг
28
Данич
8
Бен Халфаллах
21
Саез
21
Саез
8
Бен Халфаллах
28
Любоя
29
Кучукович
29
Кучукович
28
Любоя
10
Батльес
21
Жуан
21
Жуан
10
Батльес
29
Манфруа
11
Бойя
11
Бойя
29
Манфруа
Остались в запасе
Валансьен
Гренобль
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
33
Филип Шебо
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
1
Брис Мобле
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
33
Филип Шебо
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
1
Брис Мобле
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Валансьен - Гренобль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Нунгессер
Новости команд
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Валансьен
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