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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Лорьян
Гренобль - Лорьян: обзор матча 03 апреля 2010
Гренобль
03.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 2
Завершен
Лорьян
3'
Н. Акрур
32'
К. Гамейро
85'
Д. Фаншон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Лорьян
Замена
Я. Мансури
️️️️
П. Дюкасс
ГОЛ! 1:2!
Д. Фаншон
Замена
Й. Тадич
️️️️
Д. Мацуи
Желтая карточка
А. Мвуэмба
Желтая карточка
А. Ромао
Замена
Д. Фаншон
️️️️
С. Диарра
Желтая карточка
П. Дюкасс
Замена
П. Бойя
️️️️
Л. Куртуа
Замена
М. Ваируа
️️️️
С. Дюбарбье
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
ГОЛ! 1:0!
Н. Акрур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Гренобль
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
11
Пьер Бойя
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Язид Мансури
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
4-4-2
1
Мобле
5
Робен
27
Витакич
23
Соже
2
Куртуа
28
Мацуи
10
Батльес
18
Маке
15
Ромао
17
Акрур
28
Любоя
3-2-4-1
16
Одар
5
Маршаль
21
Морель
6
Косиельни
16
Дюбарбье
0
Соса
7
Мвуэмба
8
Дюкасс
31
Амалфитано
27
Диарра
9
Гамейро
2
Куртуа
11
Бойя
11
Бойя
2
Куртуа
28
Мацуи
27
Тадич
27
Тадич
28
Мацуи
27
Диарра
0
Фаншон
0
Фаншон
27
Диарра
8
Дюкасс
23
Мансури
23
Мансури
8
Дюкасс
16
Дюбарбье
19
Ваируа
19
Ваируа
16
Дюбарбье
Остались в запасе
Гренобль
Лорьян
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Франк Риззетто
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Остались в запасе
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Гренобль - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Стад де Альп
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