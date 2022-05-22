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Жоэль Оби
Статистика
Жоэль Оби - статистика
Завершил карьеру
22 мая 1991 (35)
#10 | Полузащитник
176 см | 67 кг
Нигерия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
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Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салернитана
22
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Салернитана
0 : 4
22.05.2022
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
1 : 1
14.05.2022
Салернитана
1' - 62'
Италия. Серия А, 36 тур
Салернитана
1 : 1
08.05.2022
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Салернитана
2 : 1
05.05.2022
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1 : 2
16.04.2022
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
2 : 1
10.04.2022
Салернитана
1' - 65'
Италия. Серия А, 31 тур
Салернитана
0 : 1
02.04.2022
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2 : 0
20.03.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Салернитана
2 : 2
12.03.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
5 : 0
04.03.2022
Салернитана
71' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Салернитана
1 : 1
26.02.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Салернитана
2 : 2
19.02.2022
Милан
69' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1 : 1
13.02.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
2 : 2
07.02.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
4 : 1
23.01.2022
Салернитана
1' - 90'
30'
Италия. Серия А, 22 тур
Салернитана
0 : 3
15.01.2022
Лацио
1' - 67'
Италия. Серия А, 18 тур
Салернитана
0 : 5
17.12.2021
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4 : 0
11.12.2021
Салернитана
1' - 62'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 0
04.12.2021
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 1
26.11.2021
Салернитана
1' - 85'
Италия. Серия А, 13 тур
Салернитана
0 : 2
21.11.2021
Сампдория
46' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
07.11.2021
Салернитана
1' - 63'
55'
Италия. Серия А, 11 тур
Салернитана
0 : 1
31.10.2021
Наполи
72' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Венеция
1 : 2
26.10.2021
Салернитана
1' - 76'
Италия. Серия А, 9 тур
Салернитана
2 : 4
23.10.2021
Эмполи
46' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Специя
2 : 1
16.10.2021
Салернитана
1' - 90'
39'
54'
Италия. Серия А, 7 тур
Салернитана
1 : 0
02.10.2021
Дженоа
46' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 0
26.09.2021
Салернитана
64' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Салернитана
2 : 2
22.09.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Салернитана
0 : 1
18.09.2021
Аталанта
46' - 90'
73'
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
4 : 0
12.09.2021
Салернитана
1' - 57'
Италия. Серия А, 2 тур
Салернитана
0 : 4
29.08.2021
Рома
1' - 68'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
3 : 2
22.08.2021
Салернитана
82' - 90'
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