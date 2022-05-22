Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Италии 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011