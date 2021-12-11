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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Салернитана
Фиорентина - Салернитана: обзор матча 11 декабря 2021
Фиорентина
11.12.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
4 : 0
Завершен
Салернитана
31'
Д. Бонавентура
51'
Д. Влахович
84'
Д. Влахович
90'
Ю. Мале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Салернитана
90'
+1
Замена
П. Ярочински
️️️️
Л. Раньери
90'
+1
Замена
Ф. Ди Таччио
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ! 4:0!
Ю. Мале
90'
Замена
Л. Венути
️️️️
А. Одриосола
86'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
86'
ГОЛ! 3:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Р. Соттиль
84'
Замена
Ю. Мале
️️️️
А. Дункан
79'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Х. Кальехон
72'
62'
Замена
А. Скьявоне
️️️️
Ж. Оби
52'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Г. Кастанос
ГОЛ! 2:0!
Д. Влахович
Пас отдал
А. Дункан
51'
46'
Замена
Ф. Делли Карри
️️️️
Ф. Везели
Замена
Игор
️️️️
Н. Миленкович
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
31'
20'
Желтая карточка
Г. Кастанос
Желтая карточка
Н. Миленкович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
10
Жоэль Оби
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Салернитана
22
Гуидо Гуерриери
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
28
Мартинес
20
Одриосола
34
Торрейра
7
Бонавентура
32
Дункан
31
Гонсалес
28
Влахович
7
Кальехон
3-2-4-1
27
Белец
34
Везели
23
Гьембер
21
Богдан
28
Кечрида
20
Раньери
10
Оби
29
Кулибали
20
Кастанос
7
Рибери
9
Сими
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
44
Игор
31
Миленкович
20
Одриосола
5
Венути
5
Венути
20
Одриосола
32
Дункан
14
Мале
14
Мале
32
Дункан
7
Кальехон
23
Соттиль
23
Соттиль
7
Кальехон
20
Раньери
44
Ярочински
44
Ярочински
20
Раньери
34
Везели
15
Делли Карри
15
Делли Карри
34
Везели
10
Оби
8
Скьявоне
8
Скьявоне
10
Оби
7
Рибери
18
Ди Таччио
18
Ди Таччио
7
Рибери
20
Кастанос
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
20
Кастанос
Остались в запасе
Фиорентина
Салернитана
21
Антонио Розати
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
22
Гуидо Гуерриери
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Фиорентина - Салернитана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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