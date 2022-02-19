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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Милан
Салернитана - Милан: обзор матча 19 февраля 2022
Салернитана
19.02.2022, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 2
Завершен
Милан
29'
Ф. Бонаццоли
72'
М. Джурич
5'
Ж. Мессьяс
77'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Милан
83'
Желтая карточка
А. Романьоли
Замена
Л. Муссе
️️️️
Ф. Бонаццоли
82'
Замена
Микаэл
️️️️
М. Джурич
81'
77'
ГОЛ! 2:2!
А. Ребич
Пас отдал
О. Жиру
Желтая карточка
М. Джурич
73'
73'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
73'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
ГОЛ! 2:1!
М. Джурич
Пас отдал
П. Маццокки
72'
70'
Желтая карточка
А. Ребич
Замена
Ж. Оби
️️️️
Г. Кастанос
69'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Ф. Рибери
69'
61'
Замена
А. Ребич
️️️️
Б. Диас
60'
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
Эдерсон
52'
46'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
И. Беннасер
35'
Желтая карточка
И. Беннасер
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бонаццоли
29'
Замена
Эдерсон
️️️️
И. Радованович
15'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
Т. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
87
Микаэл
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
4-1-3-2
55
Сепе
20
Раньери
3
Дрэгушин
17
Фасио
2
Маццокки
16
Радованович
7
Рибери
20
Кастанос
29
Кулибали
11
Джурич
90
Бонаццоли
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
26
Романьоли
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Беннасер
10
Мессьяс
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
20
Кастанос
10
Оби
10
Оби
20
Кастанос
16
Радованович
13
Эдерсон
13
Эдерсон
16
Радованович
11
Джурич
87
Микаэл
87
Микаэл
11
Джурич
90
Бонаццоли
11
Муссе
11
Муссе
90
Бонаццоли
7
Рибери
8
Перотти
8
Перотти
7
Рибери
21
Диас
9
Ребич
9
Ребич
21
Диас
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
10
Беннасер
19
Кессье
19
Кессье
10
Беннасер
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
Остались в запасе
Салернитана
Милан
20
Надир Цортеа
ПВ
27
Вид Белец
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
20
Надир Цортеа
ПВ
27
Вид Белец
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Салернитана - Милан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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