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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Эмполи
Салернитана - Эмполи: обзор матча 23 октября 2021
Салернитана
23.10.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 4
Завершен
Эмполи
48'
Л. Раньери
55'
А. Исмайли (АГ)
2'
А. Пинамонти
11'
П. Кутроне
13'
С. Страндберг (АГ)
45'
А. Пинамонти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салернитана - Эмполи
90'
+3
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
А. Пинамонти
86'
Желтая карточка
Р. Маркицца
80'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Ф. Бандинелли
Желтая карточка
Л. Раньери
76'
73'
Замена
Н. Байрами
️️️️
П. Кутроне
72'
Замена
С. Уйкани
️️️️
Л. Хендерсон
Замена
М. Джурич
️️️️
Сими
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
А. Исмайли
55'
53'
Желтая карточка
Н. Хаас
ГОЛ! 1:4!
Л. Раньери
Пас отдал
Ф. Рибери
48'
46'
Замена
Л. Тонелли
️️️️
П. Стоянович
Замена
Ж. Оби
️️️️
В. Кечрида
46'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Р. Айя
46'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Гондо
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Пинамонти
33'
Желтая карточка
П. Стоянович
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
С. Страндберг
11'
ГОЛ! 0:2!
П. Кутроне
Пас отдал
Н. Хаас
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Пинамонти
Пас отдал
Ф. Бандинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Рамзи Айя
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
9
Сими
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Недим Байрами
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
3-2-3-2
27
Белец
20
Раньери
13
Айя
4
Страндберг
44
Ярочински
28
Кечрида
7
Рибери
20
Кастанос
18
Ди Таччио
11
Гондо
9
Сими
4-4-2
25
Викарио
30
Стоянович
44
Исмайли
5
Луперто
5
Маркицца
23
Бандинелли
21
Риччи
6
Хендерсон
32
Хаас
10
Кутроне
9
Пинамонти
13
Айя
20
Цортеа
20
Цортеа
13
Айя
28
Кечрида
10
Оби
10
Оби
28
Кечрида
9
Сими
11
Джурич
11
Джурич
9
Сими
11
Гондо
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Гондо
6
Хендерсон
1
Уйкани
1
Уйкани
6
Хендерсон
30
Стоянович
26
Тонелли
26
Тонелли
30
Стоянович
23
Бандинелли
14
Журковски
14
Журковски
23
Бандинелли
10
Кутроне
10
Байрами
10
Байрами
10
Кутроне
9
Пинамонти
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
9
Пинамонти
Остались в запасе
Салернитана
Эмполи
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Остались в запасе
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Салернитана - Эмполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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