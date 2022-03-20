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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Салернитана
Ювентус - Салернитана: обзор матча 20 марта 2022
Ювентус
20.03.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Салернитана
5'
П. Дибала
29'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Салернитана
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Х. Куадрадо
90'
+1
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
90'
+1
Желтая карточка
А. Рабьо
85'
Желтая карточка
Данило
82'
78'
Замена
Микаэл
️️️️
Ф. Бонаццоли
78'
Замена
М. Кулибали
️️️️
И. Радованович
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Артур
70'
69'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
М. Руджери
68'
Желтая карточка
С. Верди
60'
Замена
С. Верди
️️️️
Д. Перотти
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
58'
46'
Замена
Эдерсон
️️️️
Л. Кулибали
Замена
Д. Ругани
️️️️
Д. Кьеллини
46'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
40'
ГОЛ! 2:0!
Д. Влахович
Пас отдал
М. Де Шильо
29'
24'
Желтая карточка
Л. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Д. Влахович
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
10
Жоэль Оби
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Симоне Верди
АП
87
Микаэл
ЦФ
4-4-2
13
Щесны
22
Де Шильо
4
де Лигт
14
Кьеллини
13
Данило
3
Пеллегрини
6
Артур
12
Рабьо
7
Куадрадо
28
Влахович
21
Дибала
4-1-1-1-3
55
Сепе
2
Маццокки
23
Гьембер
17
Фасио
13
Руджери
16
Радованович
29
Кулибали
20
Цортеа
11
Джурич
8
Перотти
90
Бонаццоли
14
Кьеллини
24
Ругани
24
Ругани
14
Кьеллини
7
Куадрадо
21
Миретти
21
Миретти
7
Куадрадо
6
Артур
10
Бернардески
10
Бернардески
6
Артур
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
13
Руджери
7
Рибери
7
Рибери
13
Руджери
16
Радованович
28
Кулибали
28
Кулибали
16
Радованович
29
Кулибали
13
Эдерсон
13
Эдерсон
29
Кулибали
8
Перотти
90
Верди
90
Верди
8
Перотти
90
Бонаццоли
87
Микаэл
87
Микаэл
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Ювентус
Салернитана
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
20
Лука Раньери
ЛЗ
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Ювентус - Салернитана
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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