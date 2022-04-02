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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Торино
Салернитана - Торино: обзор матча 02 апреля 2022
Салернитана
02.04.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Торино
18'
А. Белотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Торино
90'
Желтая карточка
У. Синго
Вторая желтая
Ф. Фасио
85'
Желтая карточка
Н. Гьембер
83'
Замена
Э. Вергани
️️️️
Н. Цортеа
82'
Желтая карточка
Эдерсон
80'
Замена
Микаэл
️️️️
М. Джурич
76'
Замена
М. Руджери
️️️️
П. Маццокки
75'
Желтая карточка
Ф. Бонаццоли
69'
69'
Желтая карточка
Э. Бериша
68'
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Риччи
67'
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Пьяца
64'
Желтая карточка
А. Иццо
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Л. Кулибали
56'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
С. Верди
56'
35'
Желтая карточка
А. Белотти
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Белотти
Желтая карточка
Ф. Фасио
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Самуэле Ангори
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-1-2-2-2
55
Сепе
23
Гьембер
17
Фасио
2
Маццокки
16
Радованович
29
Кулибали
13
Эдерсон
90
Верди
20
Цортеа
90
Бонаццоли
11
Джурич
3-3-2-2
99
Бериша
4
Иццо
3
Бремер
4
Буонджорно
23
Войвода
8
Мандрагора
90
Синго
21
Риччи
23
Лукич
7
Пьяца
11
Белотти
2
Маццокки
13
Руджери
13
Руджери
2
Маццокки
90
Верди
7
Рибери
7
Рибери
90
Верди
29
Кулибали
32
Бохинен
32
Бохинен
29
Кулибали
20
Цортеа
90
Вергани
90
Вергани
20
Цортеа
11
Джурич
87
Микаэл
87
Микаэл
11
Джурич
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
7
Пьяца
7
Брекало
7
Брекало
7
Пьяца
Остались в запасе
Салернитана
Торино
20
Лука Раньери
ЛЗ
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Самуэле Ангори
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Самуэле Ангори
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Салернитана - Торино
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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