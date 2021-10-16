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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Салернитана
Специя - Салернитана: обзор матча 16 октября 2021
Специя
16.10.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Салернитана
51'
Д. Стрелец
76'
В. Коваленко
39'
Сими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Салернитана
Желтая карточка
Р. Манай
90'
85'
Замена
Э. Вергани
️️️️
М. Кулибали
84'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Л. Раньери
80'
Желтая карточка
Л. Раньери
ГОЛ! 2:1!
В. Коваленко
Пас отдал
С. Подгоряну
76'
Замена
С. Подгоряну
️️️️
Э. Сальседо
74'
Замена
Д. Верде
️️️️
М. Нзола
69'
Замена
Р. Манай
️️️️
Д. Стрелец
68'
68'
Замена
С. Гондо
️️️️
М. Джурич
67'
Замена
А. Скьявоне
️️️️
Г. Кастанос
Желтая карточка
Э. Гьяси
62'
60'
Желтая карточка
М. Кулибали
54'
Желтая карточка
Ж. Оби
ГОЛ! 1:1!
Д. Стрелец
Пас отдал
В. Коваленко
51'
39'
ГОЛ! 0:1!
Сими
Пас отдал
Ж. Оби
20'
Замена
В. Кечрида
️️️️
Н. Гьембер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
6
Аймар Шер
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Рамзи Айя
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
20
Надир Цортеа
ПВ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
3-1-2-4
49
Проведель
43
Николау
55
Христов
4
Феррер
18
Маджоре
11
Гьяси
21
Коваленко
10
Сальседо
13
Стрелец
18
Нзола
9
Антист
4-4-2
27
Белец
20
Раньери
4
Страндберг
23
Гьембер
5
Гальоло
18
Ди Таччио
20
Кастанос
28
Кулибали
10
Оби
9
Сими
11
Джурич
10
Сальседо
7
Подгоряну
7
Подгоряну
10
Сальседо
18
Нзола
10
Верде
10
Верде
18
Нзола
13
Стрелец
7
Манай
7
Манай
13
Стрелец
20
Раньери
20
Цортеа
20
Цортеа
20
Раньери
23
Гьембер
28
Кечрида
28
Кечрида
23
Гьембер
20
Кастанос
8
Скьявоне
8
Скьявоне
20
Кастанос
28
Кулибали
90
Вергани
90
Вергани
28
Кулибали
11
Джурич
11
Гондо
11
Гондо
11
Джурич
Остались в запасе
Специя
Салернитана
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Рамзи Айя
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Рамзи Айя
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Специя - Салернитана
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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