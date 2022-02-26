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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Болонья
Салернитана - Болонья: обзор матча 26 февраля 2022
Салернитана
26.02.2022, суббота, 17:05
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
72'
Н. Цортеа
43'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Болонья
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Эдерсон
88'
87'
Замена
К. Бонифази
️️️️
Й. Схаутен
82'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
79'
Желтая карточка
М. Арнаутович
73'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Р. Сориано
73'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
ГОЛ! 1:1!
Н. Цортеа
Пас отдал
Л. Муссе
72'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Г. Кастанос
72'
Замена
Л. Муссе
️️️️
С. Верди
71'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Ф. Рибери
71'
Желтая карточка
Л. Кулибали
70'
63'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Р. Орсолини
59'
Желтая карточка
Р. Сориано
Замена
Р. Гальоло
️️️️
Л. Раньери
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
А. Хики
Желтая карточка
Л. Раньери
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
29
Лассана Кулибали
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
87
Микаэл
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
4-4-1-1
55
Сепе
20
Раньери
3
Дрэгушин
17
Фасио
2
Маццокки
7
Рибери
13
Эдерсон
20
Кастанос
29
Кулибали
90
Верди
11
Джурич
4-1-1-1-3
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Сумаоро
3
Теате
2
Хики
17
Медель
22
Схаутен
21
Сориано
7
Арнаутович
7
Орсолини
99
Барроу
20
Кастанос
20
Цортеа
20
Цортеа
20
Кастанос
20
Раньери
5
Гальоло
5
Гальоло
20
Раньери
13
Эдерсон
32
Бохинен
32
Бохинен
13
Эдерсон
7
Рибери
8
Перотти
8
Перотти
7
Рибери
90
Верди
11
Муссе
11
Муссе
90
Верди
22
Схаутен
33
Бонифази
33
Бонифази
22
Схаутен
7
Орсолини
32
Сванберг
32
Сванберг
7
Орсолини
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
21
Сориано
25
Вигнато
25
Вигнато
21
Сориано
Остались в запасе
Салернитана
Болонья
27
Вид Белец
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Салернитана - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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