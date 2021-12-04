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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Салернитана
Милан - Салернитана: обзор матча 04 декабря 2021
Милан
04.12.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Салернитана
5'
Ф. Кессье
18'
А. Салемакерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Салернитана
86'
Желтая карточка
М. Джурич
79'
Замена
П. Ярочински
️️️️
Л. Раньери
Замена
С. Тонали
️️️️
Ф. Кессье
79'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Т. Эрнандес
62'
61'
Замена
В. Кечрида
️️️️
Н. Цортеа
61'
Замена
М. Джурич
️️️️
Ф. Рибери
61'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Сими
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Р. Леау
46'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Т. Бакайоко
46'
46'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Ф. Ди Таччио
30'
Желтая карточка
Ф. Ди Таччио
Желтая карточка
Т. Бакайоко
24'
ГОЛ! 2:0!
А. Салемакерс
Пас отдал
Б. Диас
18'
Замена
Р. Крунич
️️️️
П. Пеллегри
15'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кессье
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Андреа Скьявоне
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
23
Томори
26
Романьоли
24
Флоренци
8
Бакайоко
19
Кессье
27
Леау
21
Диас
56
Салемакерс
9
Пеллегри
4-1-3-1-1
27
Белец
34
Везели
23
Гьембер
21
Богдан
20
Раньери
8
Скьявоне
29
Кулибали
18
Ди Таччио
7
Рибери
20
Цортеа
9
Сими
27
Леау
10
Мессьяс
10
Мессьяс
27
Леау
19
Эрнандес
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
19
Эрнандес
19
Кессье
16
Тонали
16
Тонали
19
Кессье
9
Пеллегри
33
Крунич
33
Крунич
9
Пеллегри
8
Бакайоко
10
Беннасер
10
Беннасер
8
Бакайоко
20
Раньери
44
Ярочински
44
Ярочински
20
Раньери
20
Цортеа
28
Кечрида
28
Кечрида
20
Цортеа
18
Ди Таччио
20
Кастанос
20
Кастанос
18
Ди Таччио
9
Сими
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
9
Сими
7
Рибери
11
Джурич
11
Джурич
7
Рибери
Остались в запасе
Милан
Салернитана
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Милан - Салернитана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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