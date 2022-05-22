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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Удинезе
Салернитана - Удинезе: обзор матча 22 мая 2022
Салернитана
22.05.2022, воскресенье, 22:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 4
Завершен
Удинезе
6'
Ж. Деулофеу
34'
И. Несторовски
42'
И. Удогие
57'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Удинезе
87'
Замена
Ф. Бенкович
️️️️
Р. Бекао
68'
Замена
Б. Соппи
️️️️
И. Удогие
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Н. Гьембер
63'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Э. Бохинен
63'
Замена
Д. Перотти
️️️️
С. Верди
63'
58'
Желтая карточка
Р. Перейра
57'
ГОЛ! 0:4!
Р. Перейра
Пас отдал
И. Несторовски
46'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
Н. Цортеа
️️️️
М. Руджери
46'
Замена
М. Кулибали
️️️️
Л. Кулибали
46'
45'
+6
Пенальти не реализован!
Р. Перейра
Желтая карточка
В. Белец
45'
+4
42'
ГОЛ! 0:3!
И. Удогие
34'
ГОЛ! 0:2!
И. Несторовски
Пас отдал
Н. Молина
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
И. Удогие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Салернитана
12
Антонио Руссо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
4-1-2-1-2
27
Белец
13
Руджери
23
Гьембер
17
Фасио
2
Маццокки
16
Радованович
29
Кулибали
32
Бохинен
90
Верди
90
Бонаццоли
11
Джурич
3-3-1-1-2
93
Паделли
50
Бекао
17
Нуйтинк
18
Перес
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
17
Макенго
37
Перейра
90
Несторовски
10
Деулофеу
13
Руджери
20
Цортеа
20
Цортеа
13
Руджери
23
Гьембер
7
Рибери
7
Рибери
23
Гьембер
29
Кулибали
28
Кулибали
28
Кулибали
29
Кулибали
32
Бохинен
20
Кастанос
20
Кастанос
32
Бохинен
90
Верди
8
Перотти
8
Перотти
90
Верди
50
Бекао
32
Бенкович
32
Бенкович
50
Бекао
13
Удогие
2
Соппи
2
Соппи
13
Удогие
10
Деулофеу
10
Самарджич
10
Самарджич
10
Деулофеу
Остались в запасе
Салернитана
Удинезе
12
Антонио Руссо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
12
Антонио Руссо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Салернитана - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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