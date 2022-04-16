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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Салернитана
Сампдория - Салернитана: обзор матча 16 апреля 2022
Сампдория
16.04.2022, суббота, 15:30
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Салернитана
32'
Ф. Капуто
4'
Ф. Фасио
6'
Эдерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Салернитана
Желтая карточка
С. Сенси
89'
87'
Замена
Микаэл
️️️️
М. Джурич
87'
Замена
Р. Гальоло
️️️️
Л. Раньери
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Т. Ринкон
86'
84'
Желтая карточка
Л. Раньери
80'
Желтая карточка
П. Маццокки
79'
Желтая карточка
Ф. Рибери
70'
Замена
В. Белец
️️️️
Л. Сепе
65'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Ф. Бонаццоли
65'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Эдерсон
Замена
А. Экдаль
️️️️
М. Торсбю
63'
Замена
А. Сабири
️️️️
Ф. Квальярелла
63'
50'
Желтая карточка
Э. Бохинен
49'
Желтая карточка
Ф. Бонаццоли
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Н. Мурру
46'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Капуто
32'
20'
Желтая карточка
Л. Сепе
20'
Желтая карточка
М. Джурич
6'
ГОЛ! 0:2!
Эдерсон
Пас отдал
М. Джурич
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фасио
Пас отдал
П. Маццокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
13
Эдерсон
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
29
Мурру
25
Феррари
25
Колли
18
Берешиньски
8
Ринкон
8
Сенси
2
Торсбю
87
Кандрева
27
Квальярелла
9
Капуто
3-1-4-2
55
Сепе
2
Маццокки
23
Гьембер
17
Фасио
16
Радованович
29
Кулибали
32
Бохинен
10
Оби
13
Эдерсон
90
Бонаццоли
11
Джурич
29
Мурру
3
Ауджелло
3
Ауджелло
29
Мурру
2
Торсбю
8
Экдаль
8
Экдаль
2
Торсбю
27
Квальярелла
10
Сабири
10
Сабири
27
Квальярелла
8
Ринкон
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Ринкон
20
Раньери
20
Раньери
55
Сепе
27
Белец
27
Белец
55
Сепе
Раньери
5
Гальоло
5
Гальоло
Раньери
90
Бонаццоли
7
Рибери
7
Рибери
90
Бонаццоли
13
Эдерсон
20
Кастанос
20
Кастанос
13
Эдерсон
11
Джурич
87
Микаэл
87
Микаэл
11
Джурич
Остались в запасе
Сампдория
Салернитана
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
20
Надир Цортеа
ПВ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
20
Надир Цортеа
ПВ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Сампдория - Салернитана
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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