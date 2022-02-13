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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Салернитана
Дженоа - Салернитана: обзор матча 13 февраля 2022
Дженоа
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Салернитана
32'
М. Дестро
45+1'
Ф. Бонаццоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Салернитана
82'
Замена
Микаэл
️️️️
М. Джурич
82'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
С. Верди
Замена
Р. Пикколи
️️️️
М. Бадель
80'
75'
Желтая карточка
Р. Дрэгушин
74'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
И. Радованович
74'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Ф. Бонаццоли
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Дестро
67'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
К. Йебоа
67'
Желтая карточка
Н. Ровелла
66'
63'
Желтая карточка
П. Маццокки
62'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
М. Бадель
60'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Портанова
58'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Й. Васкес
58'
Желтая карточка
С. Стураро
53'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бонаццоли
Пас отдал
М. Джурич
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
К. Экубан
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Йохан Васкес
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
4-2-1-3
46
Сиригу
22
Васкес
52
Максимович
13
Ванхесден
30
Хефти
27
Стураро
47
Бадель
90
Портанова
81
Экубан
21
Дестро
9
Йебоа
4-1-2-1-2
55
Сепе
2
Маццокки
3
Дрэгушин
17
Фасио
20
Раньери
16
Радованович
29
Кулибали
13
Эдерсон
90
Верди
11
Джурич
90
Бонаццоли
9
Йебоа
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
9
Йебоа
22
Васкес
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
Васкес
90
Портанова
6
Ровелла
6
Ровелла
90
Портанова
21
Дестро
72
Мелегони
72
Мелегони
21
Дестро
47
Бадель
91
Пикколи
91
Пикколи
47
Бадель
90
Верди
20
Цортеа
20
Цортеа
90
Верди
90
Бонаццоли
7
Рибери
7
Рибери
90
Бонаццоли
16
Радованович
20
Кастанос
20
Кастанос
16
Радованович
13
Эдерсон
8
Перотти
8
Перотти
13
Эдерсон
11
Джурич
87
Микаэл
87
Микаэл
11
Джурич
Остались в запасе
Дженоа
Салернитана
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
25
Мортен Френдруп
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
25
Мортен Френдруп
ЦП
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Дженоа - Салернитана
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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