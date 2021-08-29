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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Рома
Салернитана - Рома: обзор матча 29 августа 2021
Салернитана
29.08.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 4
Завершен
Рома
48'
Л. Пеллегрини
52'
Ж. Верету
69'
Т. Абрахам
79'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салернитана - Рома
Замена
А. Скьявоне
️️️️
П. Ярочински
84'
Замена
Ю. Кристофферсен
️️️️
Ф. Бонаццоли
84'
83'
Замена
А. Диавара
️️️️
Ж. Верету
82'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Т. Абрахам
82'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
М. Винья
79'
ГОЛ! 0:4!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Ж. Верету
78'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
К. Перес
70'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Г. Мхитарян
69'
ГОЛ! 0:3!
Т. Абрахам
Пас отдал
К. Перес
Замена
Л. Капецци
️️️️
Ж. Оби
68'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
В. Кечрида
68'
67'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Замена
Сими
️️️️
Л. Кулибали
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Верету
Пас отдал
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Р. Айя
50'
48'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
М. Винья
40'
Желтая карточка
К. Перес
Желтая карточка
Ф. Бонаццоли
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Рамзи Айя
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Салернитана
12
Антонио Руссо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
15
Кармине Янноне
ЛВ
8
Андреа Скьявоне
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сими
ЦФ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-4-1
27
Белец
13
Руджери
13
Айя
23
Гьембер
44
Ярочински
28
Кечрида
29
Кулибали
18
Ди Таччио
28
Кулибали
10
Оби
90
Бонаццоли
4-3-2-1
1
Патрисиу
2
Карсдорп
23
Манчини
3
Ибаньес
6
Винья
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
23
Перес
7
Пеллегрини
18
Абрахам
28
Кечрида
20
Цортеа
20
Цортеа
28
Кечрида
44
Ярочински
8
Скьявоне
8
Скьявоне
44
Ярочински
10
Оби
82
Капецци
82
Капецци
10
Оби
29
Кулибали
9
Сими
9
Сими
29
Кулибали
90
Бонаццоли
12
Кристофферсен
12
Кристофферсен
90
Бонаццоли
6
Винья
33
Калафьори
33
Калафьори
6
Винья
17
Верету
24
Диавара
24
Диавара
17
Верету
22
Мхитарян
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
22
Мхитарян
18
Абрахам
9
Майорал
9
Майорал
18
Абрахам
23
Перес
14
Шомуродов
14
Шомуродов
23
Перес
Остались в запасе
Салернитана
Рома
20
Григорис Кастанос
ЦП
12
Антонио Руссо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
15
Кармине Янноне
ЛВ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
12
Антонио Руссо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
15
Кармине Янноне
ЛВ
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Салернитана - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
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