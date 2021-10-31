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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Наполи
Салернитана - Наполи: обзор матча 31 октября 2021
Салернитана
31.10.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
61'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салернитана - Наполи
90'
+5
Замена
А. Дзаноли
️️️️
П. Зелински
Замена
Р. Гальоло
️️️️
Л. Раньери
88'
Замена
М. Джурич
️️️️
А. Скьявоне
88'
80'
Замена
Жуан
️️️️
М. Политано
77'
Красная карточка
К. Кулибали
74'
Желтая карточка
М. Руй
Замена
Ж. Оби
️️️️
Ф. Бонаццоли
72'
Красная карточка
Г. Кастанос
70'
Замена
Сими
️️️️
С. Гондо
66'
63'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
61'
ГОЛ! 0:1!
П. Зелински
60'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
И. Лосано
41'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Андреа Скьявоне
ОП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Седрик Гондо
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Рамзи Айя
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-1-3-1-2
27
Белец
20
Раньери
23
Гьембер
4
Страндберг
8
Скьявоне
7
Рибери
20
Кастанос
18
Ди Таччио
20
Цортеа
90
Бонаццоли
11
Гондо
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Кулибали
6
Мариу Руй
99
Ангисса
20
Зелински
8
Руис
11
Лосано
21
Политано
10
Мертенс
20
Раньери
5
Гальоло
5
Гальоло
20
Раньери
90
Бонаццоли
10
Оби
10
Оби
90
Бонаццоли
8
Скьявоне
11
Джурич
11
Джурич
8
Скьявоне
11
Гондо
9
Сими
9
Сими
11
Гондо
21
Политано
15
Жуан
15
Жуан
21
Политано
20
Зелински
59
Дзаноли
59
Дзаноли
20
Зелински
11
Лосано
99
Эльмас
99
Эльмас
11
Лосано
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
Остались в запасе
Салернитана
Наполи
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Рамзи Айя
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Рамзи Айя
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Салернитана - Наполи
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
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