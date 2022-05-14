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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Салернитана
Эмполи - Салернитана: обзор матча 14 мая 2022
Эмполи
14.05.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Салернитана
31'
П. Кутроне
76'
Ф. Бонаццоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Салернитана
Желтая карточка
Н. Байрами
90'
+1
85'
Желтая карточка
Эдерсон
84'
Пенальти не реализован!
Д. Перотти
80'
Замена
М. Кулибали
️️️️
С. Верди
80'
Замена
Д. Перотти
️️️️
П. Маццокки
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
В. Верре
77'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Ф. Паризи
77'
Желтая карточка
Г. Викарио
76'
76'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бонаццоли
Пас отдал
И. Радованович
74'
Желтая карточка
И. Радованович
Желтая карточка
Л. Хендерсон
74'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ф. Бандинелли
73'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Ш. Журковски
73'
62'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Ж. Оби
Замена
Н. Байрами
️️️️
П. Кутроне
57'
53'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Г. Кастанос
46'
Замена
М. Руджери
️️️️
Л. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
П. Кутроне
Пас отдал
К. Асллани
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Недим Байрами
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Салернитана
12
Антонио Руссо
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-1-3-2
25
Викарио
65
Паризи
6
Романьоли
5
Луперто
30
Стоянович
8
Асллани
14
Журковски
23
Бандинелли
26
Верре
9
Пинамонти
10
Кутроне
3-1-4-1-1
55
Сепе
2
Маццокки
23
Гьембер
17
Фасио
16
Радованович
10
Оби
13
Эдерсон
20
Кастанос
29
Кулибали
90
Верди
11
Джурич
65
Паризи
13
Кэкачей
13
Кэкачей
65
Паризи
14
Журковски
24
Бенасси
24
Бенасси
14
Журковски
23
Бандинелли
6
Хендерсон
6
Хендерсон
23
Бандинелли
10
Кутроне
10
Байрами
10
Байрами
10
Кутроне
26
Верре
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
26
Верре
10
Оби
20
Цортеа
20
Цортеа
10
Оби
29
Кулибали
13
Руджери
13
Руджери
29
Кулибали
90
Верди
28
Кулибали
28
Кулибали
90
Верди
2
Маццокки
8
Перотти
8
Перотти
2
Маццокки
20
Кастанос
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
20
Кастанос
Остались в запасе
Эмполи
Салернитана
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
12
Антонио Руссо
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Томмазо Бальданци
АП
Остались в запасе
12
Антонио Руссо
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Эмполи - Салернитана
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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