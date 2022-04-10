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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Салернитана
Рома - Салернитана: обзор матча 10 апреля 2022
Рома
10.04.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Салернитана
81'
К. Перес
85'
К. Смоллинг
22'
И. Радованович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Салернитана
Желтая карточка
Р. Патрисиу
90'
+4
90'
Желтая карточка
И. Радованович
Желтая карточка
Т. Абрахам
90'
ГОЛ! 2:1!
К. Смоллинг
Пас отдал
Ж. Верету
85'
81'
Желтая карточка
Н. Цортеа
ГОЛ! 1:1!
К. Перес
Пас отдал
Г. Мхитарян
81'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
80'
76'
Желтая карточка
Г. Кастанос
Замена
Ж. Верету
️️️️
Б. Кристанте
75'
75'
Замена
П. Ярочински
️️️️
П. Маццокки
75'
Замена
С. Верди
️️️️
Ф. Рибери
71'
Желтая карточка
Л. Сепе
Замена
К. Перес
️️️️
Ф. Афена-Гьян
68'
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
68'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
С. Оливейра
68'
67'
Желтая карточка
Ф. Рибери
65'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Ж. Оби
65'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Э. Бохинен
60'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
Л. Раньери
Желтая карточка
Б. Кристанте
54'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Кумбула
46'
41'
Желтая карточка
Н. Гьембер
30'
Желтая карточка
М. Джурич
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Радованович
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
М. Кумбула
21'
13'
Желтая карточка
Э. Бохинен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
4-3-1-2
1
Патрисиу
3
Кумбула
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
4
Кристанте
27
Оливейра
8
Эль-Шаарави
13
Афена-Гьян
18
Абрахам
3-1-5-1
55
Сепе
2
Маццокки
23
Гьембер
20
Раньери
16
Радованович
29
Кулибали
13
Эдерсон
10
Оби
32
Бохинен
7
Рибери
11
Джурич
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
4
Кристанте
17
Верету
17
Верету
4
Кристанте
3
Кумбула
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
3
Кумбула
13
Афена-Гьян
23
Перес
23
Перес
13
Афена-Гьян
27
Оливейра
14
Шомуродов
14
Шомуродов
27
Оливейра
10
Оби
20
Цортеа
20
Цортеа
10
Оби
2
Маццокки
44
Ярочински
44
Ярочински
2
Маццокки
20
Раньери
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
20
Раньери
32
Бохинен
20
Кастанос
20
Кастанос
32
Бохинен
7
Рибери
90
Верди
90
Верди
7
Рибери
Остались в запасе
Рома
Салернитана
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Рома - Салернитана
5
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
8
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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