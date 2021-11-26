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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Салернитана
Кальяри - Салернитана: обзор матча 26 ноября 2021
Кальяри
26.11.2021, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Салернитана
73'
Л. Паволетти
90'
Ф. Бонаццоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Салернитана
90'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бонаццоли
Пас отдал
Н. Цортеа
85'
Замена
Э. Вергани
️️️️
Л. Раньери
85'
Замена
Л. Капецци
️️️️
Ж. Оби
85'
Замена
В. Кечрида
️️️️
Ф. Ди Таччио
84'
Желтая карточка
Ф. Везели
Замена
А. Дейола
️️️️
Б. Кейта
83'
81'
Замена
Сими
️️️️
М. Джурич
Желтая карточка
Л. Паволетти
79'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Р. Белланова
76'
ГОЛ! 1:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
Ж. Педро
73'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Дальберт
60'
Замена
К. Строотман
️️️️
А. Грасси
46'
40'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
С. Гондо
Желтая карточка
Дальберт
30'
Желтая карточка
А. Грасси
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
9
Сими
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
4
Касерес
23
Чеппителли
44
Карбони
29
Дальберт
16
Белланова
8
Нандес
33
Грасси
18
Марин
9
Жоао Педро
17
Кейта
4-3-3
27
Белец
20
Раньери
34
Везели
23
Гьембер
5
Гальоло
10
Оби
18
Ди Таччио
29
Кулибали
90
Бонаццоли
11
Джурич
11
Гондо
16
Белланова
22
Ликояннис
22
Ликояннис
16
Белланова
33
Грасси
8
Строотман
8
Строотман
33
Грасси
17
Кейта
14
Дейола
14
Дейола
17
Кейта
29
Дальберт
30
Паволетти
30
Паволетти
29
Дальберт
11
Гондо
20
Цортеа
20
Цортеа
11
Гондо
18
Ди Таччио
28
Кечрида
28
Кечрида
18
Ди Таччио
10
Оби
82
Капецци
82
Капецци
10
Оби
20
Раньери
90
Вергани
90
Вергани
20
Раньери
11
Джурич
9
Сими
9
Сими
11
Джурич
Остались в запасе
Кальяри
Салернитана
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Кальяри - Салернитана
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
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