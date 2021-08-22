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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Салернитана
Болонья - Салернитана: обзор матча 22 августа 2021
Болонья
22.08.2021, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 2
Завершен
Салернитана
59'
Л. Де Сильвестри
75'
М. Арнаутович
77'
Л. Де Сильвестри
52'
Ф. Бонаццоли (П)
70'
М. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Салернитана
Желтая карточка
Н. Сансоне
90'
+1
Вторая желтая
Й. Схаутен
88'
Желтая карточка
К. Бонифази
87'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Н. Домингес
86'
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
М. Арнаутович
86'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
85'
82'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Л. Капецци
82'
Замена
А. Скьявоне
️️️️
П. Ярочински
79'
Желтая карточка
П. Ярочински
ГОЛ! 3:2!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
Р. Орсолини
77'
76'
Замена
Л. Богдан
️️️️
Л. Кулибали
76'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
В. Кечрида
ГОЛ! 2:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
Й. Схаутен
75'
70'
ГОЛ! 1:2!
М. Кулибали
64'
Замена
Сими
️️️️
М. Джурич
ГОЛ! 1:1!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
Н. Сансоне
59'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
56'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
А. Хики
56'
Желтая карточка
Й. Схаутен
55'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Бонаццоли
Вторая желтая
Р. Сориано
50'
Желтая карточка
Р. Сориано
41'
34'
Вторая желтая
С. Страндберг
33'
Желтая карточка
С. Страндберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
44
Павел Ярочински
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
28
Вайди Кечрида
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
5
Уиздом Амей
ЦФ
27
Эбенезер Аннан
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
15
Кармине Янноне
ЦП
13
Рамзи Айя
ЦФ
20
Надир Цортеа
ЦФ
8
Андреа Скьявоне
ЦФ
9
Сими
ЦФ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Скорупски
2
Хики
33
Бонифази
29
Де Сильвестри
17
Медель
22
Схаутен
8
Домингес
21
Сориано
7
Орсолини
99
Барроу
7
Арнаутович
4-3-3
27
Белец
4
Страндберг
23
Гьембер
44
Ярочински
13
Руджери
28
Кулибали
82
Капецци
29
Кулибали
28
Кечрида
11
Джурич
90
Бонаццоли
8
Домингес
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Домингес
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
2
Хики
25
Вигнато
25
Вигнато
2
Хики
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Арнаутович
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
7
Арнаутович
29
Кулибали
21
Богдан
21
Богдан
29
Кулибали
82
Капецци
10
Оби
10
Оби
82
Капецци
28
Кечрида
20
Цортеа
20
Цортеа
28
Кечрида
44
Ярочински
8
Скьявоне
8
Скьявоне
44
Ярочински
11
Джурич
9
Сими
9
Сими
11
Джурич
Остались в запасе
Болонья
Салернитана
22
Франческо Барди
ВР
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
5
Уиздом Амей
ЦФ
27
Эбенезер Аннан
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
15
Кармине Янноне
ЦП
13
Рамзи Айя
ЦФ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
5
Уиздом Амей
ЦФ
27
Эбенезер Аннан
ЦФ
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
15
Кармине Янноне
ЦП
13
Рамзи Айя
ЦФ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Болонья - Салернитана
4
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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