Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Дженоа
Салернитана - Дженоа: обзор матча 02 октября 2021
Салернитана
02.10.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
66'
М. Джурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салернитана - Дженоа
Желтая карточка
Ф. Рибери
90'
Желтая карточка
Н. Гьембер
89'
84'
Желтая карточка
А. Камбьясо
Замена
П. Ярочински
️️️️
Л. Раньери
82'
75'
Желтая карточка
Н. Максимович
73'
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Туре
ГОЛ! 1:0!
М. Джурич
Пас отдал
Г. Кастанос
66'
62'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Д. Кришито
Замена
М. Джурич
️️️️
Сими
61'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Гондо
61'
57'
Замена
М. Фарес
️️️️
С. Сабелли
57'
Замена
️️️️
Ф. Бианки
Замена
Ж. Оби
️️️️
М. Кулибали
46'
Замена
Ф. Ди Таччио
️️️️
Л. Кулибали
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
4
Пабло Галдамес
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Эрнани
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
4-4-2
27
Белец
5
Гальоло
23
Гьембер
4
Страндберг
20
Раньери
7
Рибери
20
Кастанос
29
Кулибали
28
Кулибали
9
Сими
11
Гондо
3-4-1-1-1
46
Сиригу
13
Бани
52
Максимович
4
Кришито
20
Сабелли
7
Туре
6
Ровелла
20
Камбьясо
47
Бадель
11
Каллон
21
Дестро
20
Раньери
44
Ярочински
44
Ярочински
20
Раньери
28
Кулибали
10
Оби
10
Оби
28
Кулибали
29
Кулибали
18
Ди Таччио
18
Ди Таччио
29
Кулибали
11
Гондо
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Гондо
9
Сими
11
Джурич
11
Джурич
9
Сими
4
Кришито
18
Гильоне
18
Гильоне
4
Кришито
20
Сабелли
93
Фарес
93
Фарес
20
Сабелли
7
Туре
21
Пандев
21
Пандев
7
Туре
9
Бианки
9
Бианки
Остались в запасе
Салернитана
Дженоа
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Эрнани
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Эрнани
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Салернитана - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Новости команд
Все
Салернитана
Дженоа
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+