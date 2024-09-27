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Андре Шюррле
Новости
Андре Шюррле - новости
Завершил карьеру
6 ноября 1990 (35), Людвигсхафен
#20 | Полузащитник
184 см | 74 кг
Германия
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Публикации
10 лучших футболистов, приезжавших в РПЛ доигрывать
2024.09.27 10:22
11
Фото
Экс-футболист «Спартака» покорил самую высокую гору Германии
2023.07.20 22:38
4
Фото
Экс-спартаковец Шюррле в шортах и с голым торсом покорил полуторакилометровую гору
2023.01.17 18:29
Альварес повторил достижение Крооса и Шюррле
2022.12.14 04:51
Кокорин – главное разочарование РПЛ по версии футболистов лиги. Малком и Гайч – в топ-3
2021.01.29 12:18
12
«Спартак» – о завершении карьеры Шюррле: «Спасибо за подаренные эмоции и опыт»
2020.07.17 20:55
3
Фото
29-летний Шюррле объявил о завершении карьеры
2020.07.17 15:34
27
«Беневенто» возобновил интерес к Шюррле. В среду он стал свободным агентом
2020.07.16 08:18
Фото
«Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
2020.07.15 13:47
6
«Боруссия» готова продать Шюррле за 2 миллиона. В 2016-м его купили за 30 миллионов.
2020.07.08 13:13
5
Видео
Шюррле поблагодарил «Спартак»
2020.07.02 19:46
2
Видео
«Спартак» объявил об уходе Мельгарехо и Шюррле
2020.07.01 17:46
10
Ди Марцио: Шюррле начал переговоры с «Беневенто»
2020.06.30 09:30
5
Фото
Жоау Мариу, Шюррле и Сигурдссон поддержали акцию в защиту афроамериканцев
2020.06.02 13:55
3
Главный врач «Спартака» считает проблемой вегетарианство Шюррле
2020.05.28 19:19
21
Цорн: «Аренда Шюррле – нормальная сделка для «Спартака»
2020.05.27 23:54
17
Шюррле – единственный легионер «Спартака», не вернувшийся в Москву
2020.05.23 21:09
5
«СЭ»: легионеры «Спартака» вернулись в Москву чартерным рейсом, Шюррле не прилетел
2020.05.21 15:54
11
«СЭ»: Шюррле не сыграет за «Спартак» в текущем сезоне, даже если РПЛ возобновят
2020.05.13 15:18
4
Джикия – об уходе Мельгарехо и Шюррле из «Спартака»: «Это будет большой потерей»
2020.04.21 01:00
9
Федун – об аренде Шюррле: «С финансовой точки зрения – это провал»
2020.04.20 15:32
24
Bild: Тедеско и легионеры «Спартака» улетели в Берлин на частном самолете Шюррле
2020.04.19 17:28
11
Агент Шюррле: «Андре хочет быть рядом с семьей»
2020.04.19 01:52
2
Орещук – о Шюррле: «В «Динамо» понимали – он нам не помощник»
2020.04.19 00:11
4
Экс-игрок «Спартака» предположил, почему клуб отказался от Шюррле
2020.04.18 22:07
3
Кутепов – об уходе Шюррле из «Спартака»: «Этого следовало ожидать. В команде воспримут спокойно»
2020.04.18 16:39
13
Павлюченко: «Шюррле провалился в «Спартаке», что был, что нет»
2020.04.17 22:08
13
Цорн: «Спартак» не будет выкупать Шюррле»
2020.04.17 20:26
29
«Мутко против»: Шюррле и Мельгарехо покинут «Спартак»
2020.04.17 12:37
14
Арустамян: «Спартак» недоволен Шюррле. Мне кажется, его не оставят»
2020.04.04 17:40
3
1
2
3
4
5
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