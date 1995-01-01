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    29-летний Шюррле объявил о завершении карьеры

    Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле решил закончить профессиональную карьеру в 29 лет.

    «Привет всем, я хотел бы сообщить вам, что заканчиваю свою карьеру! Хочу поблагодарить всех, кто был частью этого феноменального этапа жизни! Ваша поддержка сделала все это возможным! Я с нетерпением жду новых приключений. Ваш Андре», – написал футболист в инстаграме.

    • Сезон-2019/20 немец провел в «Спартаке» на правах аренды.
    • 15 июля «Боруссия» объявила о расторжении контракта с ним.
    • В 2014 году Шюррле выигрывал чемпионат мира в составе сборной Германии.

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    Публикация от text (@andreschuerrle) 17 Июл 2020 в 5:23 PDT

    Источник: Инстаграм Андре Шюррле

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +363

      Gerecht165 2 минуты назад

      Можно сказать - 30 лямов Боруссии утекло в канализацию... Жаль, хороший был игрок, но так быстро сдулся ((

      0
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      Рейтинг: +325

      PFC CSKA MOSCOW 3 минуты назад

      спартачок сгубил карьеру, не иначе

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      Рейтинг: +3909

      Hektor 84 8 минут назад

      Хороший футболист, но потерял мотивацию в футболе.

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      Рейтинг: +153

      Фанат Рубина 8 минут назад

      ****ь нах**

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      Рейтинг: +419

      El_Chori 11 минут назад

      Что делают п*зды с мужиками...

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