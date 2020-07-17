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29-летний Шюррле объявил о завершении карьеры

17 июля 2020, 15:34
27

Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле решил закончить профессиональную карьеру в 29 лет.

«Привет всем, я хотел бы сообщить вам, что заканчиваю свою карьеру! Хочу поблагодарить всех, кто был частью этого феноменального этапа жизни! Ваша поддержка сделала все это возможным! Я с нетерпением жду новых приключений. Ваш Андре», – написал футболист в инстаграме.

  • Сезон-2019/20 немец провел в «Спартаке» на правах аренды.
  • 15 июля «Боруссия» объявила о расторжении контракта с ним.
  • В 2014 году Шюррле выигрывал чемпионат мира в составе сборной Германии.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Андре Шюррле
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Боруссия Д Спартак Германия Шюррле Андре
Комментарии (27)
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Hektor 84
1594989594
Хороший футболист, но потерял мотивацию в футболе.
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PFC CSKA MOSCOW
1594989859
спартачок сгубил карьеру, не иначе
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Gerecht165
1594989916
Можно сказать - 30 лямов Боруссии утекло в канализацию... Жаль, хороший был игрок, но так быстро сдулся ((
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Fancyfall
1594990786
это его выбор...
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smv73
1594992718
Я думал, ему 39 лет...
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mutabor0992
1594992918
Какое то странное поколение...Гетце,теперь Шуррле...На подходе Ройс,но у него травмы.
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isakkobelini
1594993146
мог бы еще попылить в ФНЛ
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dim29
1594993907
Видимо совсем плохи дела со здоровьем,не хочет мучить ни себя,ни других.
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zigbert
1594994484
Спасибо за игру Андре! Ты всегда останешься одним из лучших представителей немецкого футбола.
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biormutintotte
1594998666
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