29-летний Шюррле объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле решил закончить профессиональную карьеру в 29 лет.

«Привет всем, я хотел бы сообщить вам, что заканчиваю свою карьеру! Хочу поблагодарить всех, кто был частью этого феноменального этапа жизни! Ваша поддержка сделала все это возможным! Я с нетерпением жду новых приключений. Ваш Андре», – написал футболист в инстаграме.

Сезон-2019/20 немец провел в «Спартаке» на правах аренды.

15 июля «Боруссия» объявила о расторжении контракта с ним.

В 2014 году Шюррле выигрывал чемпионат мира в составе сборной Германии.