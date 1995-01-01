29-летний Шюррле объявил о завершении карьеры

Можно сказать - 30 лямов Боруссии утекло в канализацию... Жаль, хороший был игрок, но так быстро сдулся ((
Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле решил закончить профессиональную карьеру в 29 лет.
«Привет всем, я хотел бы сообщить вам, что заканчиваю свою карьеру! Хочу поблагодарить всех, кто был частью этого феноменального этапа жизни! Ваша поддержка сделала все это возможным! Я с нетерпением жду новых приключений. Ваш Андре», – написал футболист в инстаграме.
- Сезон-2019/20 немец провел в «Спартаке» на правах аренды.
- 15 июля «Боруссия» объявила о расторжении контракта с ним.
- В 2014 году Шюррле выигрывал чемпионат мира в составе сборной Германии.