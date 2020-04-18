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    Орещук – о Шюррле: «В «Динамо» понимали – он нам не помощник»

    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук подтвердил информацию, что летом 2019 года клуб отказался от услуг полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

    Таким образом, футболист перешел на правах аренды в «Спартак», однако, 17 апреля гендиректор клуба Томас Цорн сообщил, что футболист вернется в Германию по окончании сезона.

    «Конечно, мы понимали, что что-то подобное может произойти, поэтому и отказались. Сопоставили цену, качество, последние несколько сезонов, вообще на что годен этот футболист, и пришли к мнению, что он нам вообще не помощник.

    Финансовая составляющая была на первом месте: Шюррле – очень дорогой игрок, и это был совершенно неоправданный риск. Для «Динамо» уж точно», – цитирует Орещука агентство «Р-Спорт».

    Экс-игрок «Спартака» предположил, почему клуб отказался от Шюррле

    Источник: «Р-Спорт»

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