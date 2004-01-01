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    Павлюченко: «Шюррле провалился в «Спартаке», что был, что нет»

    Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение клуба не выкупать у дортмундской «Боруссии» полузащитника Андре Шюррле.

    «Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды – все от него это ждали. А он все провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги.

    Какие-то вспышки у него были, но мало. Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что был, что нет, с ним команда не играла лучше», – цитирует Павлюченко «Чемпионат».

    • 29-летний немец был арендован летом 2019 года.
    • За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
    • Ранее Шюррле играл за «Челси» и «Вольфсбург», а в 2014 году помог сборной Германии выиграть чемпионат мира.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1329

      житель СПб 47 минут назад

      Вот тут я с Павлюченко полностью согласен!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2840

      Борат 57 минут назад

      Стыдно за пищевик! Взяли дармоеда на народные нефтедоллары ! Позор рылам !
      Даже павлюку стыдно за это недоразумение ! Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16203

      DOCTOR PENALTY > Борат 23 минуты назад

      Ты сегодня непревзойдённый!

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