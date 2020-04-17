Павлюченко: «Шюррле провалился в «Спартаке», что был, что нет»

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение клуба не выкупать у дортмундской «Боруссии» полузащитника Андре Шюррле.
«Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды – все от него это ждали. А он все провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги.
Какие-то вспышки у него были, но мало. Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что был, что нет, с ним команда не играла лучше», – цитирует Павлюченко «Чемпионат».
- 29-летний немец был арендован летом 2019 года.
- За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
- Ранее Шюррле играл за «Челси» и «Вольфсбург», а в 2014 году помог сборной Германии выиграть чемпионат мира.
Источник: «Чемпионат»