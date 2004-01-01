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    Томас Цорн: «Спартак» не будет выкупать Шюррле»

    Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что российский клуб отказался от полноценного трансфера Андре Шюррле.

    «Мы решили не использовать эту опцию. Впрочем, Шюррле – выдающийся футболист, у которого колоссальный опыт. Он принес пользу всей команде. Особенно это касается наших воспитанников», – цитирует функционера Bild.

    • 29-летний Шюррле был арендован у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года.
    • За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
    • По слухам, у москвичей есть возможность выкупить игрока за семь миллионов евро.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 20:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3815

      Рубинище 1 минуту назад

      Видимо совсем дела у Лукойла не идут.

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      Рейтинг: +2831

      Борат 5 минут назад

      Возьмут другой отработанный материал! На этом уже отпилили жирный кусок !!! Гыгы стыдно за пищевиков ! Позор рылам!

      0
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      Рейтинг: +586

      vmonomah17 30 минут назад

      Начал за здравие, закончил за упокой. Непонятна причина резкого спада.

      0
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      Рейтинг: +56

      valkam72 > vmonomah17 13 минут назад

      Сдулся

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      Рейтинг: +357

      david17 33 минуты назад

      Ну наверно из за зп , а так я думаю оставили бы, пригодился это точно

      0
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      Рейтинг: +5867

      Старикан 40 минут назад

      Честно говоря, Щюрле так и не заиграл в Спартаке в свою силу...

      3
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      Рейтинг: +1100

      acor94 53 минуты назад

      ну и зря, лучший игрок Спартака.

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      Рейтинг: +2437

      playsh > acor94 35 минут назад

      За такие смешные Евро можно было бы и купить,хотя он,конечно,не лучший в команде,но для молодёжи,безусловно,очень хороший пример.

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      Рейтинг: +22793

      VVM1964 > acor94 6 минут назад

      Ты хотел сказать - именитый .

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