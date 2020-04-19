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Агент Шюррле: «Андре хочет быть рядом с семьей»

19 апреля 2020, 01:52
2

Инго Хаспель, агент полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, намекнул, что следующий сезон его клиент проведет в Германии.

«Андре хочет быть рядом с семьей. Учитывая текущее положение в мире, перемещаться по странам будет сложно», – цитирует агента Bild.

  • 29-летний Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии».
  • Он выступает за красно-белых на правах аренды с лета 2019 года.
  • В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
  • Ранее «Спартак» сообщил, что не будет выкупать его у немецкого клуба.

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Боруссия Д Шюррле Андре
Комментарии (2)
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Бухбух
1587269558
Тогда только вторая, а может, и третья бундеслига.
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vladimir-7
1587287758
Раз Шюррле перемещаться по странам будет сложно, то он будет сидеть в дортмундском баре, пить пиво с рыбкой и рассказывать всем, как он играл в "народной" команде России и его обожал миллиардер Федун.
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