Агент Шюррле: «Андре хочет быть рядом с семьей»

Инго Хаспель, агент полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, намекнул, что следующий сезон его клиент проведет в Германии.
«Андре хочет быть рядом с семьей. Учитывая текущее положение в мире, перемещаться по странам будет сложно», – цитирует агента Bild.
- 29-летний Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии».
- Он выступает за красно-белых на правах аренды с лета 2019 года.
- В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
- Ранее «Спартак» сообщил, что не будет выкупать его у немецкого клуба.
Источник: Bild