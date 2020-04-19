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    Агент Шюррле: «Андре хочет быть рядом с семьей»

    Инго Хаспель, агент полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, намекнул, что следующий сезон его клиент проведет в Германии.

    «Андре хочет быть рядом с семьей. Учитывая текущее положение в мире, перемещаться по странам будет сложно», – цитирует агента Bild.

    • 29-летний Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии».
    • Он выступает за красно-белых на правах аренды с лета 2019 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
    • Ранее «Спартак» сообщил, что не будет выкупать его у немецкого клуба.

    Источник: Bild

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    19.04.2020 01:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 апреля 2020, 12:15

      Раз Шюррле перемещаться по странам будет сложно, то он будет сидеть
      в дортмундском баре, пить пиво с рыбкой и рассказывать всем, как он
      играл в "народной" команде России и его обожал миллиардер Федун.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 апреля 2020, 07:12

      Тогда только вторая, а может, и третья бундеслига.

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