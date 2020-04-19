Агент Шюррле: «Андре хочет быть рядом с семьей»

Инго Хаспель, агент полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, намекнул, что следующий сезон его клиент проведет в Германии.

«Андре хочет быть рядом с семьей. Учитывая текущее положение в мире, перемещаться по странам будет сложно», – цитирует агента Bild.