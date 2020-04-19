Bild: Тедеско и легионеры «Спартака» улетели в Берлин на частном самолете Шюррле

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле помог главному тренеру команды Доменико Тедеско и легионерам клуба улететь в Европу.

Рейс, которым Тедеско и тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки хотели улететь из Москвы, был отменен из-за пандемии коронавируса. Шюррле отправил в российскую столицу частный самолет, кроме Тедеско и Урванчки на нем в Берлин улетели Самуэль Жиго, Гус Тиль и Алекс Крал.

«Мы явились в посольство Германии, но дальше охранника не пройти не дали. На «горячей линии» посольства нам тоже не смогли ничем помочь. Самолет стоял с включенными двигателями полтора часа, и только около полуночи мы получили разрешение на взлет. Мы прилетели в Берлин около 2 часов ночи», – рассказал Урванчки.