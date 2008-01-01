Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Bild: Тедеско и легионеры «Спартака» улетели в Берлин на частном самолете Шюррле

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле помог главному тренеру команды Доменико Тедеско и легионерам клуба улететь в Европу.

    Рейс, которым Тедеско и тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки хотели улететь из Москвы, был отменен из-за пандемии коронавируса. Шюррле отправил в российскую столицу частный самолет, кроме Тедеско и Урванчки на нем в Берлин улетели Самуэль Жиго, Гус Тиль и Алекс Крал.

    «Мы явились в посольство Германии, но дальше охранника не пройти не дали. На «горячей линии» посольства нам тоже не смогли ничем помочь. Самолет стоял с включенными двигателями полтора часа, и только около полуночи мы получили разрешение на взлет. Мы прилетели в Берлин около 2 часов ночи», – рассказал Урванчки.

    • Шюррле выступает за красно-белых на правах аренды с лета 2019 года. В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
    • Ранее «Спартак» сообщил, что не будет выкупать его у немецкого клуба.
    • Чемпионат России приостановлен минимум до 31 мая из-за коронавируса. «Спартак» занимает в турнирной таблице восьмое место.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:28
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: -84

      Аденн 58 минут назад

      Казалось бы новость про игроков Спартака, но как всегда стыдно за бЗзенит!!! Стыд и срам этому неправильному клупу, этим вонючкам жирующим на народные деньги!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2881

      Борат 1 час назад

      Стыдно за рылов!
      Шурля на наши народные нефтедоллары частный самолёт туда сюда гоняет ! Позор пищевику ! Гыгы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +993

      Romio-xxx > Борат 54 минуты назад

      Вот объясни мне свой жизненный принцип:Ты болеешь за свой Зенит,но комменты ты пишешь неважно в какой ветке, лишь бы погыгыкать про Спартак.Смысл?Посрачиться с кем то?Или вы с алармиком специально для этого свои ники создали?Может у вас партия своя какая?)))Я не пойму...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +471

      New Life > Romio-xxx 24 минуты назад

      Ты хочешь найти жизненный принцип у тролля, нанятого за деньги ?
      Это его работа. Зачем он для работы выбрал образ гомика, это другой вопрос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +623

      Юрэс 1 час назад

      Аж как-то.жаль НАШИХ.ВЕТЕРАНОВ.
      Немецкие.ЧАСТНЫЕ ФУТБАЛЁРЫ !!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19891

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Это старый Не.111 своего деда что ли ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      житель СПб 1 час назад

      Так вот для чего Шюрлле в Спартаке "играет"! Чтобы самолет содержать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3574

      Alekxei Z. > житель СПб 1 час назад

      Не разочаровывай .
      Свои пять копеек надо вставить ?
      Он не бедный человек, сделал благородный поступок.
      Респект !!!
      В зените есть такие ??? Богатых каждый второй , я о благородстве ???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1398

      житель СПб > Alekxei Z. 46 минут назад

      Да мой комментарий только потому, что он в Спартаке плохо играет, а не по самолету! Благородный поступок его именно потому возможен, что он в Спартаке номер отбывает. Мне за Спартак обидно! И хватит уже рефлексовать, Алексей! Спокойнее.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76215
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru