Bild: Тедеско и легионеры «Спартака» улетели в Берлин на частном самолете Шюррле

Казалось бы новость про игроков Спартака, но как всегда стыдно за бЗзенит!!! Стыд и срам этому неправильному клупу, этим вонючкам жирующим на народные деньги!!!
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле помог главному тренеру команды Доменико Тедеско и легионерам клуба улететь в Европу.
Рейс, которым Тедеско и тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки хотели улететь из Москвы, был отменен из-за пандемии коронавируса. Шюррле отправил в российскую столицу частный самолет, кроме Тедеско и Урванчки на нем в Берлин улетели Самуэль Жиго, Гус Тиль и Алекс Крал.
«Мы явились в посольство Германии, но дальше охранника не пройти не дали. На «горячей линии» посольства нам тоже не смогли ничем помочь. Самолет стоял с включенными двигателями полтора часа, и только около полуночи мы получили разрешение на взлет. Мы прилетели в Берлин около 2 часов ночи», – рассказал Урванчки.
- Шюррле выступает за красно-белых на правах аренды с лета 2019 года. В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
- Ранее «Спартак» сообщил, что не будет выкупать его у немецкого клуба.
- Чемпионат России приостановлен минимум до 31 мая из-за коронавируса. «Спартак» занимает в турнирной таблице восьмое место.