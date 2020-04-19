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  • Bild: Тедеско и легионеры «Спартака» улетели в Берлин на частном самолете Шюррле

Bild: Тедеско и легионеры «Спартака» улетели в Берлин на частном самолете Шюррле

19 апреля 2020, 17:28
11

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле помог главному тренеру команды Доменико Тедеско и легионерам клуба улететь в Европу.

Рейс, которым Тедеско и тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки хотели улететь из Москвы, был отменен из-за пандемии коронавируса. Шюррле отправил в российскую столицу частный самолет, кроме Тедеско и Урванчки на нем в Берлин улетели Самуэль Жиго, Гус Тиль и Алекс Крал.

«Мы явились в посольство Германии, но дальше охранника не пройти не дали. На «горячей линии» посольства нам тоже не смогли ничем помочь. Самолет стоял с включенными двигателями полтора часа, и только около полуночи мы получили разрешение на взлет. Мы прилетели в Берлин около 2 часов ночи», – рассказал Урванчки.

  • Шюррле выступает за красно-белых на правах аренды с лета 2019 года. В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
  • Ранее «Спартак» сообщил, что не будет выкупать его у немецкого клуба.
  • Чемпионат России приостановлен минимум до 31 мая из-за коронавируса. «Спартак» занимает в турнирной таблице восьмое место.

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Жиго Самуэль Тил Гус Крал Алекс Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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житель СПб
1587307206
Так вот для чего Шюрлле в Спартаке "играет"! Чтобы самолет содержать...
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Юрэс
1587308311
Аж как-то.жаль НАШИХ.ВЕТЕРАНОВ. Немецкие.ЧАСТНЫЕ ФУТБАЛЁРЫ !!!!!!!!!!!!!!!
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GreyDM
1587315483
спустя почти 80 лет под москвой был замечен мессер люфтваффе!!! Надо было въ@бать его на всякий случай...
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Из Твери Леха
1587324009
Прям фильм можно снимать: Побег из свинарника на свинолете)))
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