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  • «Спартак» – о завершении карьеры Шюррле: «Спасибо за подаренные эмоции и опыт»

«Спартак» – о завершении карьеры Шюррле: «Спасибо за подаренные эмоции и опыт»

17 июля 2020, 20:55
3

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на новость о решении полузащитника Андре Шюррле завершить профессиональную карьеру в 29 лет.

«Грустно слышать, что Андре Шюррле ушел из футбола. Спасибо за подаренные в этом сезоне эмоции и опыт! Ждем Вас в Москве», – говорится в публикации клуба в англоязычном аккаунте в твиттере.

  • Шюррле выступал за «Спартак» с июля прошлого года на правах аренды.
  • В составе столичной команды немецкий хавбек забил два гола и сделал четыре ассиста в 18 матчах.
  • 15 июля «Боруссия» объявила о расторжении контракта с ним.
  • В 2014 году Шюррле выигрывал чемпионат мира в составе сборной Германии.

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (3)
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oyabun
1595045741
Реально, футболист то умный, техничный. Но что с ним происходит, почему не играет как может - знает только сам Андре. Жаль, что закончил.
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zigbert
1595082716
Если бы не проблемы со здоровьем, его карьера в Спартаке могла быть более успешной. Удачи в жизни Андре!
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