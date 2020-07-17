«Спартак» – о завершении карьеры Шюррле: «Спасибо за подаренные эмоции и опыт»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на новость о решении полузащитника Андре Шюррле завершить профессиональную карьеру в 29 лет.

«Грустно слышать, что Андре Шюррле ушел из футбола. Спасибо за подаренные в этом сезоне эмоции и опыт! Ждем Вас в Москве», – говорится в публикации клуба в англоязычном аккаунте в твиттере.