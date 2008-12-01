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    «Спартак» – о завершении карьеры Шюррле: «Спасибо за подаренные эмоции и опыт»

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на новость о решении полузащитника Андре Шюррле завершить профессиональную карьеру в 29 лет.

    «Грустно слышать, что Андре Шюррле ушел из футбола. Спасибо за подаренные в этом сезоне эмоции и опыт! Ждем Вас в Москве», – говорится в публикации клуба в англоязычном аккаунте в твиттере.

    • Шюррле выступал за «Спартак» с июля прошлого года на правах аренды.
    • В составе столичной команды немецкий хавбек забил два гола и сделал четыре ассиста в 18 матчах.
    • 15 июля «Боруссия» объявила о расторжении контракта с ним.
    • В 2014 году Шюррле выигрывал чемпионат мира в составе сборной Германии.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4231

      alarm 14 минут назад

      испоганили карьеру, сделали дезеувом, вот он и сбежал, и от стыда завершил. позор!

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