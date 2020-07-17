«Спартак» – о завершении карьеры Шюррле: «Спасибо за подаренные эмоции и опыт»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на новость о решении полузащитника Андре Шюррле завершить профессиональную карьеру в 29 лет.
«Грустно слышать, что Андре Шюррле ушел из футбола. Спасибо за подаренные в этом сезоне эмоции и опыт! Ждем Вас в Москве», – говорится в публикации клуба в англоязычном аккаунте в твиттере.
- Шюррле выступал за «Спартак» с июля прошлого года на правах аренды.
- В составе столичной команды немецкий хавбек забил два гола и сделал четыре ассиста в 18 матчах.
- 15 июля «Боруссия» объявила о расторжении контракта с ним.
- В 2014 году Шюррле выигрывал чемпионат мира в составе сборной Германии.
Источник: Официальный твиттер «Спартака»